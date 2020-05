La médica santandereana que trabaja ‘al filo’ del Covid-19

Al llegar a la puerta de las residencias de los casos sospechosos, esta mujer de 1.62 de estatura se llena de grandeza y mientras se pone sus elementos de protección repite a Dios que “me guarde, me proteja y me llene de sabiduría para ser luz durante la consulta”.

Luego de tomar el poco aire que le permite su tapabocas especializado, Xiomara explica que ingresa a las casas y se encuentra con un panorama común, el de personas que están asustadas y a las que tiene que hablarles mientras las examina para tratar de distensionar la ya incómoda escena.

Con su experticia, esta profesional de la salud sabe a quienes hay que realizarles la prueba de laboratorio y quienes por la situación de aislamiento sufren ataques de ansiedad, síndromes de abstinencia y hasta enfermedades respiratorias que provocan síntomas similares a los del peligroso virus. Sin embargo, a todos les pide que oren, que tengan fe.

La situación que le produjo mayor temor fue una en la que debió atender al esposo de una paciente diagnosticada con coronavirus, quien también vivía en la misma casa donde se realizó la consulta. La médica confesó que el sonido de la dificultad respiratoria de la mujer Covid positivo, encerrada en un cuarto de aquella casa, le retumbó en sus oídos.

Asimismo, esta joven aseguró que un paciente en Piedecuesta se negó a una consulta y “cuando lo llamé para confirmar su dirección, entre gritos me dijo que si no iba con la Policía, no lo podía atender. Finalmente este servicio no se realizó”.

Aunque no ha sido discriminada por su labor, Rueda Santos, dice que cuando se pone su traje blanco, “la gente se asoma a husmear por las ventanas, salen corriendo o simplemente cierran las puertas”.