$!La peor noche de las mujeres trans de Bucaramanga | Informe especial

Le dice, mientras maldice su mala suerte por encontrarse con semejante personaje en la calle. Diana, fiel a su carácter recio, no iba intimidarse. No. Su temperamento, forjado a golpes e insultos en las calles desde muy pequeña, la lleva a enfrentarse a quién sea. Ella ingresa al local. Hace la fila. No solo paga su factura de servicio público, sino la de aquel hombre que la aguarda en la calle.

No es posible que le crea. Pero aun así, asiente la afirmación. Sabe que es probable que termine muerta en una esquina. Lleva ya una entrada a la cárcel Modelo de Bucaramanga por vender marihuana, aunque ella denuncia, en su defensa, que policías corruptos, solo por sacarla de la carrera 15, aumentaron sin razón la marihuana que le incautaron. No era una gran cantidad. A Diana la quieren matar por ser una mujer transgénero. Por prostituir su cuerpo en las calles del centro. La ‘Mano Negra’ puso una lápida contra ellas. No es una amenaza. Se trata de una sentencia. Entre las primeras asesinadas están María y Zenaida. Sus cadáveres aparecen amarrados y con más de 20 impactos de bala el miércoles 25 de junio.

- A mí no me tenga miedo Chinchilla. - Le responde.

- Yo la llevo en la buena Chinchilla. - Le aclara el sujeto a Diana. - Pero con los otros, cuidado, no piensan como yo. Nunca se deje subir a un jeep, porque la llevan para La Cemento...

Los días posteriores Diana lucha por racionalizar la nerviosidad que la dominaba ante la evidente notificación. No tiene más opción. Debe salir a la calle todos los días. En las noticias siguen los reportes de la violencia contra sectores que la sociedad estigmatiza. Caen muertos recicladores, habitantes de calle, comunidad Lgbti+, personas que ejercen la prostitución, e inocentes. Muchas de las víctimas de la ‘Mano Negra’ fueron inocentes, asesinados por su forma de pensar diferente o porque estaban en el lugar equivocado, en la hora equivocada.

Hace unas semanas se conoce de otras dos mujeres trans asesinadas. Provenían de Cúcuta. Llevaban poco tiempo en la ciudad. “Eran sanas”, dice alguien que reconoce sus cadáveres. Sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura. Impresiona que alguien vertiera ácido en sus genitales estando vivas.

Las siguientes noches fueron algo tranquilas para Diana, que no mira la muerte con la indiferencia que tendría un sepulturero. Ella la espera con horror. Lo sigue haciendo después de tantos años. No quiere morir. Ese día llega a su calle pasadas las seis dela tarde. Se ubica en la carrera 15 con calle 31. Buscaba sus habituales clientes. Camina cerca al ‘Maxi’, una gran lonchería que permanece abierta hasta la medianoche. Anda en sus cuentos. Tres horas después escucha que la llaman. Está de espaldas. Gira. Reconoce el rostro. Un sicario de la ‘Mano Negra’ le apunta. No puede huir. No tiene tiempo. Los horrores anticipados de los muertos que leyó en las noticias la llaman. Es su turno. Reconoce el cañón del revólver. Lo mira de frente. El corazón late rápido. Ve el primer fogonazo. Inmediatamente siente cómo el proyectil le rompe el pecho. Se escuchan más disparos. Gente grita. Los impactos de bala fueron a quemarropa.

Tiene cuatro heridas en el tórax. Una más en una pierna. Sangra en abundancia. Su rostro joven adquiere una palidez cadavérica. Se queja de dolor tirada en su calle. Tardan minutos en subirla a una patrulla de la Policía. En esos tiempos no importaba, recuerda Diana, era mejor levantar un cadáver, que complicarse con un herido. Finalmente arranca la patrulla.

- No me llevaron inmediatamente al Hospital Ramón González Valencia (hoy Hospital Universitario de Santander). Ellos dieron vueltas por calles. Creo que estaban esperando que me muriera, pero alabado sea Dios, no me morí. Los tiros no fueron graves. Estando tirada en la patrulla no aguanté más y les grité a los policías desangrándome: “Triple hijodep... me va a dejar morir”...

Pasan las semanas. Diana sale del hospital. Sobrevive. No ha cumplido los 30 años y la domina un miedo indefinido. Una amenaza lúgubre que se disfraza de cualquier persona desconocida que se le acerca. Se sabe muerta. No paran las noticias de más cadáveres en ‘La Cemento’. Ese miedo es pegajoso. Es una esclava del terror que le produce volver a encontrarse con un sicario. Sumergida ensu cotidianidad, lo vuelve a ver. Ocurre al poco tiempo de abandonar el hospital. Eran las tres de la tarde. Iba de regreso al lugar donde duerme en el barrio Girardot.

- Vi a dos hombre sentados en un escaño. Tenían una actitud sospechosa. Me dije, si me devuelvo dirán que soy una cobarde. No soy cobarde. Seguí caminando...

Un minuto después Diana Chinchilla agonizaba nuevamente en el piso con cinco tiros en el cuerpo. Mientras llega la patrulla piensa si tendrá la suerte del primer atentado que sufrió.