La “polémica empresa” que creará el Alcalde de Floridablanca con $1.800 millones

“Solamente para su inicio, se van a invertir $1.800 millones en esta Triple A. Estos recursos salen de los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio, es decir, dinero que tiene el Gobierno Local para invertir en obras sociales o de infraestructura, entre otras. Este dinero se invertirá para oficinas, contratación de un director, de sus asistentes, secretarios, y con ello se podría generar clientelismo”, dijo Carlos Roberto Ávila, ex alcalde y ex concejal de Floridablanca.

Desde la Alcaldía de Floridablanca se precisa que se trata de una empresa industrial y comercial del Estado al servicio del municipio. No obstante, aún no está del todo claro qué tipo de proyectos se apalancarán, qué inversiones se impulsarán o cómo se verá beneficiada la población florideña.

“este proyecto de acuerdo solo servirá para generar más burocracia. No se presentaron estudios serios ni fundamentados sobre la creación de dicha empresa”

Milady Tovar, concejal de Floridablanca que votó en contra de la iniciativa presentada por el Alcalde Miguel Moreno.

“Pasará por encima de la ley”

Conocedores en materia de contratación como la diputada de Santander Claudia Ramírez, advierten que por medio del Acuerdo Municipal 005 de 2021 se le concedió aval al alcalde para que realice el nombramiento de personal bajo su propio criterio. Esta líder política también señala las dudas que hay en materia de contratación.

“No es justo que con la plata de los florideños se creen empresas para pasar por encima de la ley de contratación. No se sabe cómo se van a nombrar a los funcionarios. No habrá licitaciones públicas, los contratos se asignarán a dedo y esta empresa pasaría por encima del Secop 2. De ahí en adelante se generan muchas dudas sobre el cumplimiento de procesos anti corrupción. Quedan en duda las garantías que se brindarán para los empresarios de Santander y Floridablanca”, explicó Ramírez.

La diputada denunció que ha sufrido múltiples agresiones y acosos en redes sociales, tras las objeciones y señalamientos realizados a tal proyecto. “Por levantar mi voz de rechazo han venido atacándome con pasquines”, dijo.

Sobre la contratación de bienes y servicios y el nombramiento de personal, el Alcalde Miguel Ángel Moreno aclaró que “la contratación de la nueva empresa, por ser una empresa pública, también estará bajo el rigor de los principios de contratación contemplados en la ley 80. Están confundidos creyendo que se está creando una sociedad de economía mixta con capital privado. Esta es una empresa pública sujeta al control fiscal de la contraloría y de los demás órganos de control, y sus utilidades serán para el municipio, serán utilidades públicas. En el Municipio de Medellín hay al menos cinco empresas de esta naturaleza. Hay que vencer el miedo a ser grandes, EPM de Medellín es un ejemplo tan importante que es dueña de la ESSA que era de los santandereanos”.

“Se designará a los funcionarios en los términos que establece la ley y los reglamentos, eso está en las normas y debe ceñirse a la Constitución Política. Como alcalde tengo la facultad y la obligación de nombrar un gerente y elaborar un proyecto de estatutos para estructurar la empresa y entregar para aprobación a una junta directiva. Lo demás son especulaciones originadas en la controversia política”, agregó el mandatario.

“Más burocracia; no hubo estudios serios”

Las concejalas Milady Tovar y Mercedes Ayala fueron las únicas cabildantes que se opusieron a la iniciativa presentada por Moreno.

Tovar señaló que “este proyecto de acuerdo solo servirá para generar más burocracia. No se presentaron estudios serios ni fundamentados sobre la creación de dicha empresa. No se sabe si el alcalde quiere traer inversión nacional o internacional. El estudio que nos presentaron era de dos hojas, donde habla muy rápidamente de las inversiones, gastos de operación, pero todo sin ningún fundamento, algo que no dice nada.

“Lo que se aprobó por parte de la mayoría de los concejales fue un proyecto de papel. Nos dicen que una vez se hagan los estudios que definan las líneas de operatividad de las empresas se determinarán los flujos financieros e ingresos de las actividades a realizar; es decir, no hay nada estructurado”, agregó la Concejal Milady.

El ex alcalde y ex concejal Carlos Roberto Ávila igualmente señaló que “se trata de más burocracia. No comprendo por que no se utiliza la Emaf (Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca) que tiene el mismo carácter Triple A”.

Sobre el particular el Alcalde Moreno respondió que “la Emaf es una empresa de servicios públicos y como tal, es una triple A, la nueva empresa que se ha creado es una empresa de naturaleza pública y no se crea para prestar servicios de acueducto, alcantarillado o aseo. Puede sí, construir infraestructura destinada a atender la necesidad de servicios públicos en la comunidad.

Por ejemplo, puede construir una red de gas natural para beneficiar al sector rural, ya que estas redes no tienen esquema de retorno para las empresas prestadoras y por tanto el Municipio debe atenderlo desde la óptica de la rentabilidad social. También puede agremiar a los empresarios de diferentes sectores para generar cadenas de valor que nos permitan potenciar el sector, por ejemplo, invertir en fortalecer las microempresas de calzado para que agremiadas se pueda exportar bajo una misma línea de trabajo”, explicó el mandatario florideño.