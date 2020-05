‘La ruta de la bendición’: una iniciativa que en cuarentena apoya a los niños con cáncer de Santander

“La campaña se ha mantenido en pie gracias a los padrinos, aquellas familias o personas que con tan solo $50.000 se unen a nosotros y nos dan la posibilidad de comprar alimentos o aquellos que prefieren donarnos en especie. Empezando les entregábamos un bono para que ellos mismos compraran pero no les rendía tanto, por eso decidimos empezar a buscar personas y empresas que nos pudieran apoyar con productos o mercados y nos ha ido mucho mejor”, cuenta Silvia.

“Normalmente no entregamos mercados, porque queremos que las familias busquen sus alimentos por medio del trabajo y lo que hacemos es impulsarlos, pero debido a la situación que vivimos a causa del COVID-19 y a las dificultades económicas de muchos hogares, vimos la necesidad de apoyarlos con un mercado semanal”, relata Silvia Colmenares, directora de la Fundación.

Aunque el coronavirus nos cambió la vida a todos, los sentimientos de solidaridad, generosidad y compasión por el otro no se han hecho esperar. Gracias al amor y al espíritu de humanidad de muchos santandereanos, 130 familias que pertenecen a la Fundación Héroes y Valientes y que tienen a sus hijos en tratamientos oncológicos, no han dejado de comer durante la cuarentena.

De esta manera se han entregado más de 500 mercados en todo el tiempo que los niños y las familias han permanecido en sus casas, seis mil huevos, 19 bultos de papaya, 200 bandejas de pollo, 90 galletas para el día de la mujer, 60 cajas de la esperanza para celebrar el día del niño, tapabocas, gel antibacterial y caretas de protección.

A las familias que residen en otros municipios la Fundación les hace una transferencia de dinero, para que compren lo que les haga falta.

La ruta no se detiene

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00, 6:00 o 7:00 de la noche la ruta de la bendición no para: recoger alimentos, organizar mercados, empacar y llevarlos a cada uno de los hogares, es la tarea de todos los días. “Le puse la ruta de la bendición porque todos los días sale a bendecir esos hogares. Es una bendición contar con los padrinos y los colaboradores, gracias a ellos y a Dios podemos decir que no ha habido una semana en la que no hemos entregado mercados”.

Marley Jhoana Duitama, además de pertenecer a la Fundación y dar la batalla contra el cáncer de su hijo mayor, es la encargada de repartir los mercados.