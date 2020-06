La santandereana que ayuda a familias latinas afectadas por el coronavirus en Europa

Con los primeros aportes se distribuyeron recursos y se logró conseguir un centenar de padrinos que respaldan a igual número de familias, así como convenios con restaurantes que aportan comida.

Tras los buenos resultados de la recolecta, Franco Ariza decidió crear la asociación Link Aid para continuar beneficiando a la comunidad de latinoamericanos que viven en los suburbios de París y que necesitan suplir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

La mujer cuenta que muchos de estos migrantes tienen dificultades para acceder a los programas sociales de Francia, debido a diferentes factores. Muchos son indocumentados y no manejan el idioma. “No están integrados al sistema de salud o de educación. Tienen muchas barreras, no saben hablar francés, así que decidimos brindarles acompañamiento. Incluso empezamos a darles cursos de francés...”.

La mayoría de personas que han recibido las ayudas son colombianas. No obstante, también han llegado hasta los hogares de guatemaltecos, hondureños, peruanos, bolivianos y dominicanos.

Lea también: Aumentó a 114 la cifra de contagiados por COVID-19 en Santander.

La santandereana asegura que cada situación es particular. Entre los casos que ha atendido está una familia integrada por nueve personas. “Tres adultos responden por esa casa. Se quedaron sin trabajo desde el comienzo, sin tener cómo pagar el arriendo semanal, no tenían ahorros. Además, tenían cinco niños que alimentar”.

El programa de ayudas ha permitido repartir alimentos y bonos de 50 euros semanales, que alivian el hambre o sirven para pagar los alquileres habitacionales a varios kilómetros del centro de París. “Los dueños de las casas donde viven no comprenden la situación, hasta los han torturado. Les cortan electricidad y el agua. Los molestan amedrantan por no pagar las rentas. A veces he tenido que hablar con el propietario para suavizar el problema...”, relata Franco.

Pese a que el confinamiento en Francia se levantó el pasado 11 de mayo, la red de apoyo sigue buscando recursos para llegar a más necesitados. “Muchísima gente sigue sin trabajo, tras el confinamiento tienen grandes deudas y deben mantener a sus familias”.

Si usted desea conocer a fondo el trabajo de esta organización realizar alguna contribución, puede contactarse a través de Facebook o Instagram. También puede conocer los detalles en la página web linkaidfrance.org