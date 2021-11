La titánica obra de una mujer de fe

Cumple una gran misión en su vida: ayuda a niños y a niñas que, por física pobreza y por el abandono oficial del que son víctimas, no tienen una infancia digna y, peor aún, pasan hambre.

Con un “nutritivo bocado de fe”, como ella misma dice, logra que centenares de menores que no tienen nada y que la están pasando muy mal puedan sonreír. Gracias a su noble tarea hace que los menores sobrevivan y floten en un singular ‘mar de felicidad’.

Ella es Diana Katherine Orduz Lizcano, una joven santandereana, quien de la mano de Dios y de personas benefactoras, está empeñada en poner su granito de arena a través de su fundación sin ánimo de lucro ‘Hermanos Sin Condiciones’. Así ha logrado reducir la desnutrición infantil en los asentamientos humildes de Girón, Santander, y de Uribia, La Guajira.

Esta gironesa, de 31 años, es psicóloga social. Lidera su labor desde 2009, cuando con varios parientes y amigos abrió un comedor escolar en el barrio El Poblado, bajo el lema ‘Cero Desnutrición’. Comenzó brindándoles atención alimentaria diaria a 15 niños, representando entonces un sacrificio maratónico porque ella no contaban con los recursos económicos esenciales para cubrir los gastos, toda vez que procede de un humilde hogar.

Acaba de ser nombrada como Mujer Cajasan 2021–2022 por esta noble labor. Es una justa distinción que, en sus palabras, se convierte “en una voz de aliento” para reforzar su misión, la cual se ha multiplicado por las difíciles condiciones que generó la emergencia sanitaria, ya que acrecentó el problema de la desnutrición.

La pandemia recrudeció la seguridad alimentaria y agravó la desnutrición. En los hogares de los menores que usted cuida se afrontan grandes afugias. ¿Cómo hace para garantizarles la comida en esta época tan neurálgica y sin recibir ni un peso del Estado?

“El COVID-19 llegó a nuestras vidas de manera inesperada. De un día para otro las calles quedaron completamente vacías, y las empresas y los colegios pararon. Las personas se llenaron de miedo a lo desconocido y a un presente para el cual nadie estaba preparado. Cuando eso ocurrió, entendí que era el momento de multiplicar fuerzas para garantizarles a los niños ese nutritivo bocado de fe. ¿Qué le puedo decir? Después de una semana de pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a mí y a los miembros de la Fundación a tomar las decisiones más indicadas y a no decaer, pudimos reabrir. Sabemos que con Dios no existen imposibles y con su Bendición continuamos trabajando de forma incansable, pues es la única forma de asegurar una comida diaria, balanceada y llena de amor. Incluso así hemos podido aumentar los cupos de los niños; de hecho, hoy atendemos a 375 menores de los sectores más vulnerables de Girón y a otros 100 que viven en pobreza extrema en Uribia”.