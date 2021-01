La UIS continuará con auxilios para sus estudiantes

Para el presente semestre académico (segundo de 2020) y para el primer semestre de 2021, la UIS mantendrá las ayudas que beneficiaron a los estudiantes durante la pandemia. Estos auxilios se dieron teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de cada inscrito. Actualmente, la institución cuenta con más 19 mil alumnos matriculados.

Según Gerardo Latorre, vicerrector administrativo de la UIS, la universidad brindó beneficios como el préstamo de servicios de computo, bonos alimenticios, y ‘matricula cero’, este último con apoyo del Gobierno Nacional y departamental.

“Tenemos 2.484 estudiantes que a quienes se les prestó el servicio de equipos de cómputo y siguen con ese beneficio. Además, otros 2.194 quienes recibieron planes de datos y que igualmente, siguen con el beneficio activo para que puedan terminar el segundo semestre académico de 2020 que empezó ayer y termina a mediados de marzo”, asegura el funcionario.

Por otra parte, 12,600 alumnos de la UIS fueron beneficiados con la ‘matricula cero’ a partir de recursos que aportó el Gobierno Nacional, la Gobernación de Santander y con parte de recursos propios de la universidad.

“El Gobierno Departamental ya había asegurado los recursos para el segundo semestre de 2020 y cerrando el año en una reunión que tuve con los rectores del Sistema Universitario Estatal, se confirmó que vamos a mantener el apoyo también para el primer semestre 2021”, sostiene Gerardo Latorre.

Para Malcom Pinto, estudiante de Licenciatura de Lenguas Extranjeras, este auxilio significó su continuidad en la carrera.

“La universidad me ayudó con el proceso de reliquidación y el pago de la matrícula, fue una verdad la salvación ya que planeaba no estudiar por la falta de dinero. Quisiera agradecer la ayuda de la universidad ya que sin ellos no podría seguir estudiando, sus trabajadores me acompañaron en todo el proceso y fueron muy amables”, asegura el estudiante.

En cuando a los auxilios en de alimentación, la universidad entregó 1.745 bonos alimenticios a los estudiantes que lo solicitaron a principio de semestre. La UIS realiza un análisis teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas. Se brindan auxilios que cubren las tres comidas para quienes así lo requieran.

“Por ahora podemos asegurar el primer semestre 2021, si la pandemia sigue, seguramente haremos las mismas gestiones para poder facilitar a los estudiantes que sigan con sus estudios”, agrega el Vicerrector Administrativo.