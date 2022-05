“La UIS se Respeta”: Ciudadanía rechazó irrupción de encapuchados en ceremonia de grados

La mujer dijo que “un momento tan alegre se convirtió en un trago amargo. Personas que ni siquiera sabíamos quieres eran y que tomaron al rector a intentar retenerlo y a hablarle de una forma que no es adecuada. Esas no son formas de dialogar”.

Otro de los padres expresó que "unos tipos encapuchados al momento de finalizar la ceremonia entraron de una forma violenta, como a agredir a los que estaban entregando los diplomas. No me parece justo, es una falta de respeto con los graduandos y sus familiares".

Se manifestó el Consejo Superior

El Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander informó que lo ocurrido la mañana de este viernes 20 de mayo, atenta en contra de la dignidad del Rector, directivos, docentes, estudiantes, familiares y demás asistentes al evento.

"Se trata, indudablemente, de un ataque a la institucionalidad y lo que ella representa, como uno de los símbolos más queridos y respetados porque constituye la culminación de un sueño de nuestros estudiantes y sus familias", consignaron.

Igualmente, reiteraron su respaldo a la gestión que viene realizando el rector Hernán Porras y su equipo de trabajo.

"Hacemos un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse unida en este momento, propiciar espacios de diálogo respetuoso y constructivo, para conseguir los acuerdos necesarios y continuar con el normal funcionamiento de las distintas actividades misionales, convencidos siempre de que el respeto por el bien común y la dignidad humana son valores que deberán prevalecer en el legado intergeneracional de nuestra querida Alma Mater", concluyeron.

Asimismo, el rechazo se extendió por parte del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar quien fue enfático en afirmar que “lo que acaba de ocurrir en la UIS es contrario a lo que representa la Universidad. Toda mi solidaridad con Hernán Porras, graduandos y familiares por este hecho que raya con lo delincuencial”.

El mandatario Departamental Como presidente del Consejo Superior de inmediato convoco a Consejo Extraordinario para analizar estos hechos.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, expresó que “las diferencias no pueden llevarnos a agresiones físicas o verbales. Rechazo absoluto estos hechos. Protejamos la U pública unidos. Solidaridad con el rector”.

También, el candidato Federico Gutiérrez trinó que “las universidades son espacios para las ideas, no para la violencia. Rechazo el hecho cobarde: encapuchados causando miedo en una ceremonia de grado. Por Dios, qué nos pasa cómo sociedad? Dónde están los valores? No más violencia, no nos impondrán el miedo”.

A través de redes sociales varios estudiante se pronunciaron como Diego Sissa quien indicó que “Lo que paso en mi UIS me parece una falta de respeto en plena ceremonia entren las famosas guerrillas urbanas a llevarse el rector de la universidad para ser entregado a un cabecilla de las Farc”.

A su turno, Carlos Pedraza, aseveró que “Ojalá esta situación que se presentó hoy en la UIS, sirva para no volver a permitir que la Universidad sea el escondite de estos delincuentes”.

Otros usuarios les pidieron a los encapuchados dar la cara porque “una cosa es la lucha y otra la capucha. Eso fue un acto cobarde. La UIS se respeta”.