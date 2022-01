La Universidad de Santander eligió a Patricio López Jaramillo como su nuevo rector

Patricio López Jaramillo llega a reemplazar a Jaime Restrepo Cuartas, quien durante nueve años ocupó el máximo cargo dentro de la universidad, durante los cuales alcanzó logros como la Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de Educación.

El nuevo rector general es médico y cirujano, especialista en endocrinología, cuenta con un doctorado en Ciencias con mención en Farmacología de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y post doctorados en Crecimiento y Desórdenes de Crecimiento del Hospital Enfant Malad (París, Francia), del Wellcome Research Laboratories (Londres, Inglaterra) y del Hospital Eppendorff (Hamburgo, Alemania).

Es investigador emérito, la máxima categoría otorgada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con más de 40 años de experiencia profesional y de investigación en el área médica. Está vinculado desde el año 2005 a la UDES, donde venía desempeñándose como director científico del Instituto Masira de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud.

Ha realizado más de 300 publicaciones en revistas internacionales, dentro de las que se encuentran las de mayor prestigio en el mundo en el área médica como lo son The New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of American Medical Association y British Medical Journal.

Su destacado nivel de producción académica, lo ubican como el científico en Colombia con el mayor número de citaciones (83.600 mil citas) en la literatura médica y su índice H es de 90 según Google Academic.

López Jaramillo ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como uno de los científicos más destacados a nivel internacional en el tratamiento de la hipertensión.

Dada su amplia trayectoria en la investigación de esta enfermedad, hizo parte en representación de Latinoamérica, de los 15 expertos mundiales que elaboraron la nueva guía de la OMS para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos.

Ha sido reconocido como ‘Investigador del año’ por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), Endocrinólogo de Excelencia por la Sociedad Colombiana de Endocrinología, Premio al Mérito en Investigación por la Sociedad Interamericana de Cardiología.

Es miembro de la Comisión Lancet para la Hipertensión y recibió el premio de miembro honorario por la Sociedad Europea de Hipertensión. En su trayectoria, también se ha desempañado como director de Investigaciones y de la Clínica de Síndrome Metabólico, Prediabetes y Diabetes de la Clínica Foscal.

Desde el Instituto Masira, López Jaramillo ha liderado para Colombia, importantes proyectos de investigación de impacto mundial como el proyecto Prospectivo Urbano Rural de Epidemiología (PURE), que ha estudiado y hecho seguimiento a más 200 mil personas de 24 países durante más de 15 años, para analizar el manejo y abordaje de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.