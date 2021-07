Laboratorio UIS diagnostica el COVID-19 con muestras de saliva

Los resultados del estudio demostraron el buen desempeño analítico y la validación de la prueba RT-qPCR en mues-tras de saliva. De esta forma, esta técnica se constituye como una alternativa viable para la vigilancia epidemiológica tanto en el área metropolitana de Bucaramanga como en el resto de Colombia, señaló la UIS.

De esta forma, se podría facilitar el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 dada la simplicidad del método, mejor aceptación y menores costos de la recolección de la muestra, especialmente en población infantil y en grupos poblacionales que requieren muestras en repetitivas ocasiones.

Mayra Jaimes Campos, coordinadora del LCI, explicó que tras la investigación se comprobó que la saliva puede ser una muestra válida para detectar el coronavirus causante del COVID-19.

"A los participantes se les tomó la muestra pareada de hisopado y saliva. Se hizo todo el proceso de biología molecular y se analizaron los resultados. Se encontró una sensibilidad alta del 91,18 % y una especifidad del 100 %", detalló la experta.

Con esta alta eficiencia la prueba de saliva puede ser utilizada para diagnosticar tanto a pacientes sintomáticos como asintomáticos.

Ventajas

La toma de la muestra de saliva es muy sencilla, pues el paciente puede tomarse por sí mismo la muestra. "Solo se requiere la asistencia del personal de salud para que le explique cómo debe ser el procedimiento", asegura Jaimes.

Es decir, se reduce el riesgo para el personal de salud, pues se evita la exposición que hay cuando se trata del hisopa-do nasofaríngeo, en el que el paciente puede estornudar o expulsar fluidos que pueden infectar a quien tome la muestra.

Además, el costo de la muestra disminuye porque no requiere equipos especiales ni insumos especializados como el hisopo y los tubos de succión. Igualmente resulta más cómodo para el paciente, pues no sentirá molestias al ser un método no invasivo.

No obstante, el procesamiento con el hisopado o la saliva es el mismo, lo que cambia es la naturaleza de la muestra. "Se deben extraer los ácidos nucleicos por lo que el tiempo del diagnóstico es el mismo, depende de la velocidad del laboratorio".

Este método ya fue revisado y avalado por el Laboratorio Departamental de Salud Pública, por lo que ya la UIS está realizando estas pruebas, cuyos resultados se procesan entre 36 y 72 horas.

Las jornadas en la Facultad de Salud han sido gratuitas y se extenderán por lo menos hasta finalizar julio. En prome-dio se toman hasta 90 muestras diarias para la ciudadanía en general, entre las 7:00 a.m. y 11:00 a.m. de lunes a sábado.

Está por definirse si en agosto se dará continuidad a estas jornadas.

Los requisitos para poder acceder a este tipo de muestra es no haber consumido alimentos o bebidas, fumado o cepi-llado los dientes al menos una hora antes de la prueba. "Cumpliendo estos requisitos, el procedimientos es bastante rápido y sencillo".

El estudio

En este estudio se efectuó la estandarización, evaluación de la sensibilidad analítica y validación de un ensayo RT-qPCR para la detección de los genes E y N del virus SARS CoV-2 en muestras de saliva de personas sintomáticas y asintomáticas. Para la toma de la muestra, se recomendó a los participantes no fumar, ingerir alimentos, bebidas, o lavarse los dientes 1 hora antes de la toma de muestra, sin restricción de la hora del día.

Se obtuvieron muestras pareadas de saliva e hisopado nasofaríngeo de 413 participantes, encontrando como resultados que el análisis sobre la validez diagnóstica de la muestra en saliva mostró una sensibilidad del 91,18% (IC95% 81,78 - 96,69) y una especificidad del 100% (IC 95% 98,94 - 100,00) cuando se emplean uno o ambos genes y se considera como estándar la detección del genoma en cualquiera de los dos tipos de muestras.

Los resultados confirman que las muestras de saliva humana no inhiben la reacción de RT-qPCR, por lo tanto, SARS CoV-2 es detectable en ellas. Más aún, utilizando los mismos primers que en la muestra de hisopado, la muestra en saliva con solo el gen E, fue capaz de detectar 14 infectados más que la muestra en hisopado. Dados estos criterios de validación se sugiere como una prueba con mejor desempeño comparada con la misma prueba tomada en muestra de hisopado nasofaríngeo (Sensibilidad 79,4% IC95% 67,9 - 88,3).

Teniendo en cuenta el aumento en el número de casos en el departamento, la apertura económica y el inminente re-torno a clases, se hace necesario testear una mayor población con estrategias más eficientes y sostenibles en el tiem-po. En conclusión, considerando los resultados del presente estudio que demuestran el buen desempeño analítico y la va-lidación de la prueba RT-qPCR en muestras de saliva, ésta se constituye como una alternativa viable para la vigilan-cia epidemiológica en la región.

Esta técnica podría facilitar el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 dada la simplicidad del método, mejor aceptación y menores costos de la recolección de la muestra, especialmente en población infantil y en grupos pobla-cionales que requieren muestras seriadas.

La realización de este estudio contó con la participación de los profesores de la Escuela de Medicina, Dr. Luis Miguel Sosa, Dra. Laura Andrea Rodríguez, Dra. Lina María Vera; Escuela de Micriobiología, profesora Martha Lucía Díaz, Magíster Mayra Jaimes, y Magíster Anyela Lozano; Escuela de Enfermería, profesora jubilada Myriam Oróstegui. Asimismo, contó con el apoyo de los investigadores Leonelo Bautista, Universidad de Wisconsin y Ruth Aralí Martínez, Universidad de Santander, UDES.

Los recursos que apoyaron esta investigación incluyen el aporte de la UIS, y los provenientes del convenio UIS- FCV-CAMACOL, firmado el 28 de octubre 2020, para contribuir al diagnóstico oportuno de COVID-19 en Santan-der.