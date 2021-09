Lanzan en Bucaramanga y el área la 'Red Ciudadana de COVID-19'

La red se desarrollará a través de un eje educativo por medio de laboratorios pedagógicos y encuentros ciudadanos. Contará con la participación de aproximadamente 300 niños y adolescentes y más de 100 docentes, además de padres de familia.



El propósito es dar un abordaje integral a cada temática desde la mirada de todos los actores. En el equipo de trabajo de las instituciones se incluyen médicos, internistas, médicos familiares, epidemiólogos, psicólogos, entre otros profesionales.

Edgar Gómez Lahitton, jefe de Medicina Interna de la Foscal, investigador y líder de la iniciativa destacó que “las estrategias de apropiación social del conocimiento buscan fortalecer asuntos de interés social, mediante el diálogo, el intercambio de saberes, la reflexión, el análisis, para sensibilizar, educar y transformar imaginarios y prácticas en distintos grupos poblacionales”.



Puntualizó que “es una oportunidad de integración entre una institución de salud como la Foscal, instituciones educativas y la ciudadanía para la consolidación de alianzas intersectoriales, interinstitucionales y comunitarias”.

La red también contempla próximamente, encuentros entre profesionales y pacientes para interactuar, reflexionar e intercambiar conocimientos respecto a las secuelas del COVID-19, salud mental, entre otros.

El lanzamiento de esta iniciativa coincidió con la apertura de la vacunación para mayores de 12 años y espera contribuir a fortalecer una cultura basada en el cuidado de la salud en la población participante, así como a la resolución de dudas que aún persisten en la comunidad alrededor de distintos temas asociados a la enfermedad.

De acuerdo con los estudiantes participantes “muchos jóvenes no tenemos la información de algunas cosas, esta red ciudadana nos ayuda a orientarnos”. Agregan que “lo más significativo es que nos da un mensaje de los beneficios de la vacunación, que la vacuna no es ningún chip, no es ninguno de los mitos que dicen, sino que la vacuna nos ayuda a fortalecernos”.

Una de las madres participantes reveló que “muchas personas no estamos conscientes del virus, esta es una buena idea para que todos nos concienticemos sobre esta enfermedad que es muy grave; debemos cuidarnos y cuidar a los demás, y aunque nos vacunemos debemos seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad y no caer en la desinformación”.

Mauricio Otálora, rector del Colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría, de Girón, destacó que “lo más significativo para nosotros es que nos apoya en la sensibilización para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, regresar a las aulas de manera presencial nos parece fundamental y este tipo de iniciativas nos sirven para que los estudiantes estén mucho más dispuestos a cumplir con protocolos de bioseguridad”.



“A la Foscal, agradecerles por estas iniciativas, creo que es una excelente oportunidad para apoyar a las comunidades, a la ciudadanía en general para conocer, comprender mejor lo que es el COVID-19 y poderlo enfrentar”, añadió.