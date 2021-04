CONDUCTORES DE BUSES

Un empleado de bus convencional tiene jornadas que superan las 12 horas de trabajo; un conductor de Metrolínea labora ocho horas.

¿CUÁNTO GANA UN TAXISTA

EN BUCARAMANGA?

Más de 12 mil personas (distribuidas en turnos de día y de noche) trabajan a diario conduciendo taxis en Bucaramanga. Los horarios giran alrededor de las 12 horas.

En estos períodos recorren con sus vehículos más de 210 kilómetros, y hacen unas 25 carreras diarias, cuando el día es ‘bueno’. En total, cada taxista recibiría entre $100 mil y $120 mil en promedio diario. Pero, de esos recursos deben pagar además del combustible, los costos de operación y entregar el producido si no son propietarios de su vehículo, o créditos en caso de serlo.

En promedio, un taxista en Bucaramanga paga al año más de $800 mil en la tarjeta de operación, el Soat, la revisión técnico mecánica y la administración a la empresa.

¿CUÁNTO GANA UN CONDUCTOR

‘PIRATA’ EN BUCARAMANGA?

Cerca de seis mil personas, según proyecciones del gremio transportador, ejercen el mototaxismo y mil 100 ‘piratean’ con carros propios.

Sus horarios de trabajo se dan dependiendo del día; casi siempre trabajan en las denominadas ‘horas pico’.

En estos períodos, en jornadas de mañana, mediodía y tarde, pueden recorrer con sus vehículos más de 200 kilómetros, y hacen 30 movilizaciones. En total, cada uno recibe $130 mil en promedio al día.

Ellos deben pagar el combustible, pero no tienen que asumir tarjetas de operación, ni mucho menos entregar parte del ‘producido’ a persona alguna.

APLICACIONES

En Bucaramanga muchos conductores se dedican a buscar alternativas modernas. Por ejemplo, las aplicaciones de telefonía. Actualmente existen varias aplicaciones; entre estas se destacan ‘Indriver’, Tappsi, Easy Taxi (estas dos fusionadas en Cabify), Taxis Libres, Smart Taxi, Taxi Ya, City Taxi y Taxi Seguro.

¿QUIÉNES GANARON?

1.

Irónicamente ganaron los mototaxistas y las plataformas. Al no existir medios de transporte, muchos ciudadanos optaron por acceder a estos servicios.

2.

De alguna forma, los taxistas y los conductores de buses se hicieron sentir y pudieron expresar su descontento por el poco control de los alcaldes con la ‘piratería’ y el uso ilegal de plataformas.

3.

Los amantes de los medios de transporte alternativo, tales como la bicicleta, tuvieron las vías a sus anchas para movilizarse. De igual forma, la movilidad peatonal en la zona céntrica de la ciudad, como nunca antes, se vio despejada. Parecía un domingo.

¿QUIÉNES PERDIERON?

1.

Los ciudadanos vivieron un día traumático en sus movilizaciones, tras los trancones bloquearon sus trayectos rumbo a oficinas y de regreso a casa. Muchos pacientes perdieron sus citas médicas y las diligencias quedaron a la espera.

2.

Los conductores que protestaron, al igual que los que no participaron en el paro, no pudieron trabajar y por ende no tuvieron su remuneración.

3.

El comercio formal perdió de manera considerable, pues los negocios vieron reducidas sus ventas hasta en un 50%, ante la falta de clientes. Las ventas ambulantes también se vieron disminunidas.

LOS RECLAMOS DE los taxistas

Álvaro Sanabria: “Estamos cansados de trabajar, de pagar impuestos y de cumplir las normas, mientras los informales transitan a sus anchas y con los permisos de los alcaldes”.

Daniel Méndez: “En esta ciudad los ‘piratas’ tienen todas las ventajas, al igual que los de las plataformas, mientras que los taxistas nos vemos sometidos a la competencia desleal y a costa de nuestro sudor diario”.

Henry Cáceres: “No estamos de acuerdo con la legalización del Proyecto 003, que les dará vía libre a plataformas digitales, pues nos quitarán pasajeros. Eso, sumado a la ‘piratería’, acaba con nuestro sustento”.

José F. Peña: “Lo que yo gano al día es para pagarle al dueño del carro la tarifa, pagar impuestos y pagar la gasolina. En cambio, los informales todo lo que ganan va para sus bolsillos”.

¿CÓMO LE AFECTÓ EL PARO A USTED?

Omar Gras: “Me afectó el paro porque no tuve medio de transporte, y en el trabajo se vieron reducidas las venta porque la clientela finalmente no pudo salir a las calles”.

José Romero: “Soy motociclista y gracias a mi medio de transporte pude movilizarme sin mayor problema. Sin embargo, hoy andaba en cita médica y el paro terminó afectando el servicio de asistencia”.

Jairo Carvajal: “Como conductor particular tuve problemas de movilidad y no pude trabajar. Esas manifestaciones defienden los derechos de los taxistas y de los conductores de buses, pero lesionan a los ciudadanos”.

transportadores ‘piratas’ también harían paro

Como si no hubiese sido suficiente con el paro de ayer, los transportadores informales sentenciaron que también irán a paro porque, según dijeron, “se sienten perseguidos”. Pese a que no hay una fecha definida para la manifestación, voceros de ese gremio anuncian que se tomarán varias vías de la ciudad.

Un vocero de ese gremio dijo que “lo que buscan es que el municipio escuche nuestras peticiones, nos regularice la labor y nos brinde garantías”.

El anuncio de estos transportadores se conoce luego de los fuertes disturbios que se presentaron ayer en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga.

LA VOZ DEL ALCALDE DE BUCARAMANGA

Al cierre de esta edición, Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, dijo: “Queremos decirles a todos los ciudadanos que este tema del freno a la informalidad y su problemática se ha venido adelantando desde el año pasado, con una mesa técnica de trabajo desde el área metropolitana de Bucaramanga, que es la autoridad en el área del transporte”.

“Allí hemos avanzado en el denominado ‘memorando de entendimiento’ para solucionar los problemas estructurales que desde sus inicios ha tenido el Metrolínea, pero también incorporando por primera vez el Transporte Público Colectivo, TPC”.

“Como mandatarios del área estamos obligados a respetar el derecho a la protesta, pero también los derechos de los demás ciudadanos en medio de la pandemia por la que atravesamos”.

“Rechazamos estas acciones de hecho que tomaron los transportadores ayer. Tenemos que construir la solución a esto de manera pacífica, cívica y respetuosa”.

“No nos les vamos a esconder. Acá no nos vamos hacer, ni nos hemos hecho, ni nos haremos los pingos para resolver las problemáticas de Bucaramanga y del área metropolitana”.