Las cinco cosas que más ‘les saca la piedra’ a los bumangueses, según estudio

Quedar atrapado en un trancón, las afugias económicas, los altos índices de intolerancia, la corrupción e incluso la falta de civismo, entre otros factores, hacen que muchos bumangueses ‘se salgan de casillas’ y terminen protagonizando pleitos o actos de violencia en calles y hogares.

Lo anterior sin contar que la inseguridad, que reina en la ciudad y que pone en riesgo la vida e integridad de todos, desestabiliza aún más a los ciudadanos.

Según Yani León, experta en cultura ciudadana y asesora del Centro de Investigación en Cultura y Sociedad de la UIS, “en términos generales, nuestros estudios locales demuestran que hay ciertas circunstancias que propician malestar, desagrado y violencia en Bucaramanga. Problemas urbanos como la congestión, la corrupción y el poco civismo son tres de ellos”.

“Por otra parte, las personas que han sido criadas en un entorno en donde los conflictos se resuelven a gritos o golpes, y no mediante el diálogo y la confianza, en su edad adulta tienden a reproducir esos patrones de violencia en sus propios hogares”, afirmó.

Otros factores, según la experta, “son los contextos en donde las personas no confían en las instituciones, porque perciben que la ‘justicia es para los de ruana’. Y ojo: en donde el Estado es débil o está muy permeado por la corrupción, las personas tienden a tomarse la justicia por su propia mano de manera agresiva”.

“Las estadísticas también dejan claro que los hombres suelen verse más involucrados en situaciones de violencia, las cuales tienen que ver con un factor cultural que aún no se ha superado. Hablo de los rasgos que definen la masculinidad. Por ejemplo: ellos sienten que ‘los hombres no lloran’ y no deben expresar sus sentimientos. De igual forma creen que deben defender su honor a los golpes, o que para ser valorado deben tener plata, eso los predispone a caer en situaciones violentas”, puntualizó.