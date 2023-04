Las dudas que dejó el desmonte de un tramo de la ciclorruta en Bucaramanga

En fotografías publicadas en las redes sociales se vio a un grupo de personas con picas, porras, barras y palas retirando los hitos viales ubicados en la calle 55 entre carreras 17 y 21. La primera duda, planteada en el Space de Twitter de Vanguardia realizado el pasado miércoles, radicó en determinar por qué ciudadanos particulares habrían realizaron labores que debía ejecutar el personal especializado de la Alcaldía de Bucaramanga.

Al ser consultada sobre esta situación, la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, respondió que quienes levantaron los hitos “no fueron comerciantes, eran operarios. La mesa (de resocialización de las ciclorrutas) si fue habilitada con comerciantes, porque en esa zona residen”.

Por su parte, el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, indicó que “esperamos que el levantamiento de estas estructuras esté dentro del marco legal, para que no se genere un daño fiscal, y al mismo tiempo no se genere un conflicto de intereses alrededor de la misma comunidad, que presuntamente participó en estas labores.

Beltrán Martínez agregó que “no podemos esperar que un juez de la República siga tomando decisiones en el tema de las ciclorrutas, sino esperamos que el mismo Alcalde de Bucaramanga asuma un plan de transformación de la movilidad”.

¿Qué pasa con el POT?

Otro de los interrogantes lo planteó Consuelo Ordóñez, exdirectora del Área Metropolitana de Bucaramanga, quien solicitó una explicación sobre la posición de la Alcaldía frente a ciclorrutas y el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

“El pasado 17 de febrero la Alcaldía radicó ante el Juzgado Tercero Administrativo el proyecto de modificación de POT, donde legaliza ciclorrutas construidas (incluida la de la calle 55). En días pasados, como gran noticia, la misma Alcaldía anuncia su levantamiento...”.

La Jefe de Gobernanza le respondió que “el gobierno de Juan Carlos Cárdenas ha sido un defensor de las ciclorrutas. Sin embargo, no necesariamente los trazados que se realizaron son beneficiosos para la comunidad. Hay algunos tramos que no permiten el paso de ambulancias. Las ciclorrutas están en el POT y no van a dejar de existir, porque los bicicorredores no dejarán de existir en Bucaramanga”.

En tal sentido, el concejal Cristian Reyes, añadió que “la cicloinfraestructura fue mal diseñada, mal planificada y un juez nos dio la razón. En este tramo se habían vuelto un motocarril y por eso hay un plan de contingencia para que estas mismas presten un servicio en la obra el ‘Par Vial 54’. Estas mismas van a ser trasladadas”.

¿Diferentes fechas?

Frente a la pregunta de por qué si el Juzgado Tercero Administrativo emitió un fallo desde septiembre de 2022 hasta ahora, siete meses después, se están ejecutando acciones, la Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, indicó que el fallo implicaba iniciar mesas de resocialización.

“El fallo no dice que se levanten todas las ciclorrutas de la ciudad, sino que se comiencen a revisar tramos y a mirar qué solución se le puede dar a cada uno dependiendo de la problemática”, explicó.

Al respecto, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio García Rovira, Iván Leal, opinó que “esperamos que se le dé cumplimiento al fallo. Es decir, que todo el proceso de concertación se debe realizar nuevamente, por ejemplo, el trabajo de peritaje que debe adelantar la Dirección de Tránsito. Esto permitirá que las acciones de la Alcaldía tengan un sustento dentro del marco de la participación ciudadana”.

Por otra parte, Luz Dary Cárdenas, habitante de la Ciudadela Real de Minas, afectada por el trazado del sector 5, que se extiende desde el barrio Mutis hasta la calle 55 con carrera 21, reclamó al alcalde Juan Carlos Cárdenas su derecho a la igualdad.

“Si levantaron el tramo en el sector comercial de la calle 55, también levanten estos carriles en el barrio donde se registra caos vehicular, contaminación visual y auditiva. Aquí tampoco hay espacio para que una ambulancia ingrese y haga un sobrepaso. En mi casa tenemos a mi hermano, una persona con condiciones médicas especiales, que no merece que se le vulnere sus derechos”.

La Alcaldía de Bucaramanga le respondió a esta ciudadana, y otras personas que se declararon afectadas, que se debe adelantar el mismo procedimiento de diálogo que se efectuó con los comerciantes, para definir si es necesario reubicar el trazado.