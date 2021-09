Las 'joyas' de Santander presentes en la Feria Ganadera

"He venido trabajando en mi marca, yo no tomé cursos, todo fue de manera empírica, con el don que Dios me dio. Trabajo en lo que me gusta, me apasiona. Trabajar con alambres, piedras típicas de Santander, y resaltar el arte del departamento me llena", afirma la creadora.

Durante la cuarentena, como todos los negocios, vivió dificultades. Gracias a la presentadora Carolina Cruz, pudo dar visibilidad a su negocio.

"Ella me dio la oportunidad de mostrar mi talento, al subir historias y recibir mis joyas, la gente comenzó a creer más en mi talento. En la pandemia, lancé la línea religiosa porque eran momentos de aferrarse a Dios", comenta Sandra.