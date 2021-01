$!Las medidas que sirven (y las que no) para evitar contagios por COVID-19, según epidemiólogos

Laura Rodríguez, epidemióloga y docente de la Universidad Industrial de Santander, explica que el coronavirus se transmite principalmente por vía aérea, por gotículas y aerosoles, y no tanto por contacto con superficies.

Por esta razón es importante que no baje la guardia y en su vida cotidiana aplique las medidas claves con las que puede reducir el riesgo de contagio. La ciencia ha estudiado el comportamiento del virus y ha ido determinando cuáles acciones son más efectivas que otras.

Diez meses han pasado desde que se registró el primer caso de COVID-19 en Santander y la epidemia sigue cobrando vidas. Es importante que mantenga las medidas claves para proteger a su familia, Vanguardia le cuenta cuáles son las más eficaces y, de paso, cuáles son esas medias que ya están probadas que no funcionan.

En cuanto al otro mecanismo de transmisión, el de aerosoles, Rodríguez señala que se trata de partículas más pequeñas que las gotas, que no caen al piso, sino que se logran flotar en el aire por mucho más tiempo y a distancias superiores a los dos metros. “Por el solo hecho de expirar se producen aerosoles que se pueden concentrar más en espacios cerrados, por lo que el uso correcto del tapabocas cobra importancia”.

Entre las medidas que siguen teniendo igual relevancia está el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Es fundamental procurar estar en espacios abiertos o ventilados.

“A medida en que se ha tenido un mayor conocimiento, las prioridades han cambiado. La limpieza de superficies parece reducir muy poco la transmisión. En cambio, es más importante que en los lugares cerrados haya una corriente de aire, hay que mantener las ventanas abiertas. Esto debe estar acompañado del uso permanente del tapabocas”, recalca la epidemióloga.

Por el contrario, poco ayuda invertir recursos en la desinfección de objetos como los zapatos o las llantas de los carros. “La probabilidad de que usted traiga a su casa el coronavirus en las suelas es muy poco probable”.

Igualmente, la toma de temperatura se ha puesto en duda. “Esta medida no aporta un mayor efecto. Una proporción muy alta de infectados son asintomáticos y no registran fiebre, pasan desapercibos. Además, si se toma en partes del cuerpo como la muñeca no se va a reflejar la temperatura real del organismo”, indica Rodríguez.