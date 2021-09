Por primera vez habrá presencia de la comunidad LGBTIQ en este importante evento de moda que se celebra en Santander. Shanell y Abbie harán historia a partir del próximo 30 de septiembre con sus presentaciones en este desfile.

Dejar de lado el modelaje corriente es lo que caracteriza esta edición del evento, pues se contará con la participación de modelos transgénero, de talla grande, de baja estatura, y demás diversidad que ofrece la moda y la tendencia internacional.

La figura de estas mujeres representa, para ellas, romper el paradigma tradicional que se ha concebido por la ciudadanía sobre las chicas transgénero.

Sin embargo, Abbie Thompson destaca que en el mundo del modelaje hay mayor inclusión y libertad para la participación de estas mujeres, gays y andróginos.

A pesar de que Shanell Flórez, con 29 años, lleva cerca de ocho meses dedicándose al modelaje profesional, afirma que siempre quiso ser modelo. Su trabajo y el rechazo social la detuvo estos años para seguir sus sueños, pero dice que nunca es tarde para lograrlo.

Por su parte, Thompson tiene 21 años y a sus 19 inició su vida en el modelaje, cuando una reconocida marca de ropa deportiva de la ciudad la invitó a participar en una presentación de su última colección.

“Para nosotras es mucho más difícil, pero la gente cree que no tenemos sentimientos y que todo se alcanza fácilmente”, manifestó.

Uno de los amigos de Shanell fue quien la motivó a acercarse a una agencia con la expectativa de ser aceptada, hecho que sucedió satisfactoriamente y ha sido una gran escuela para su formación en este campo.

Desde sus ocho años sabía que quería ser una niña, pero hasta los 18 años pudo explorarse más al dedicarse a trabajar en un salón de belleza. Con el tiempo dispuso de su espacio para seguir acercándose a esta profesión, trabajo que le apasiona.

“Me encanta dejar bonita a la gente, arreglarles su cabello y dejarlo lindo”, indicó Shanell.

Pero el modelaje representa algo mayor para ella. Ser la dueña de la pasarela y sentir que es el centro de atención es lo que más le gusta. “Siento que hay que hacerle entender a la gente que ser trans no significa ser igual al resto o ser una prepago como muchos dicen. Se puede destacar y dedicarse a cosas diferentes”, sostuvo.

Mientras que Abbie siempre ha tenido un gran acercamiento a la moda pues desde pequeña se proyectó como “una gran empresaria, emprendedora, diseñadora de modas y modelo”, carrera que estudia en la ciudad.

Ella también describe la misma sensación que Shanell al momento de modelar. “Cuando estoy en una pasarela siento que se me borra todo el mundo y estoy en mi mejor momento”, agregó.

Cuenta que desde que tiene memoria supo que vivía en el cuerpo equivocado. A sus 17 años inició su transición con un tratamiento de hormonas, un proceso que dice, la hizo renacer, y hoy la ha convertido en la mujer que siempre soñó.

Lidiar con el rechazo de las personas también ha afectado su libre desarrollo, pero con el tiempo afirman que han logrado cambiar la forma de pensar de los demás.

“Hay días de días. Siempre digo lo que pienso y a veces no respondo bien, pero trato de ignorar los comentarios de la gente que va a juzgar por lo mismo. Trato de estar en calma para que no me afecte”, dice Shanell.

Abbie manifiesta que deben ser fuertes y afrontar la realidad. Ignorar los comentarios malintencionados no permitirá que se desgaste su energía.

Shanell no niega que los nervios se apoderan de ella con su importante participación, pues dice que las personas están acostumbradas a ver ‘hombres y mujeres naturales’ en esta clase de eventos. “Esperemos que las personas nos acepten y les guste lo que vamos a brindar”.

“Estoy muy agradecida de que nos incluyan en el mundo de la moda porque nosotras podemos y tenemos todas las capacidades para ser las mejores modelos. Esto nos da la oportunidad de hacernos resaltar sin discriminación”, expresó Abbie.

Ambas modelarán los mejores trabajos de diferentes diseñadores que cumplirán la agenda de este evento. Shanell, por su parte, destaca que vestirá trajes de baño para lucir el cuerpo esbelto en el que ha trabajado arduamente.

Lea: 13 colegios públicos de Santander, entre los mejores

Así será esta edición del BGA Santander Fashion Week

Con 24 pasarelas y 80 muestras comerciales, ubicados en 3.600 m2, diseñadores nacionales y locales expondrán la tendencia de lo que se ha vivido en este año y medio de pandemia por COVID-19.

“Es un espacio para que los empresarios no solo tengan ventas, sino relacionamiento, ampliar bases de datos y promocionar sus productos. A todos se les dará el espacio para entrevista y así muestren un poco el adn que vamos a manejar”, manifestó Damaris Centeno, directora del evento.

Wilfredo Suescún, coordinador de comunicaciones, cuenta que la moda de esta ocasión representa lo que es estar en casa viviendo la tranquilidad, con textiles frescos aptos para la ciudad basándose en la vanguardia del santandereano y su vida cotidiana. Además, será evidente la situación emocional que se ha vivido en los últimos meses.

Entre las novedades habrá modelaje de mascotas, pues según Suescún, los animalitos ayudaron a las personas durante la contingencia por su compañía. Además, habrá muestra de prendas para dormir.

Por otro lado, habrá un marketplace de ‘Compra Región’ para que los empresarios puedan comercializar sus productos a través de la plataforma e-commerce que maneja la Cámara de Comercio.

Este jueves iniciará el montaje del evento que tendrá lugar en Cenfer. Se abrirán las puertas al público el próximo jueves 30 de septiembre e irá hasta el 3 de octubre. También se dará la participación de 150 empresarios desde las 8 a.m. hasta la 1 p.m.

Los organizadores destacan que el evento da pie a la reactivación económica pues todo el gremio de la moda, de belleza y salud hará parte de este.

Mario Hernández, Catalina Bayona, Carlos Ceballos tendrán su pasarela en el día de inauguración.