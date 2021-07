Saben que tengo una familia, esperanzas y deseos por cumplir. Les pido un favor, cuando vean un ciclista, piensen si tendrían paciencia para permitirles llegar a un sitio seguro antes de adelantarlos

1,5 metros por la vida

Además, se establece que al momento de adelantar un ciclista, los vehículos motorizados deben hacerlo guardando por lo menos una distancia de 1,5 metros.

Seguridad

A diferencia de los automotores, las bicicletas no cuentan con señales visibles como las direccionales. De esta forma, son los ciclistas deben utilizar las manos para indicar que va a cruzar hacia algún sentido, si va a avanzar o detenerse.

Por esta razón, es importante que los conductores estén atentos a las indicaciones manuales que hacen los ciclistas. "También es importante que los ciclistas tengan claras estas señales para hacer sus maniobras".

Otro de las recomendaciones para los ciclistas es que en horas nocturnas lleven luces y prendas reflectoras. "Debemos hacernos visibles y procurar llevar luces rojas led en la parte trasera y luces blancas led delanteras".

Si bien en Colombia el uso del casco no es obligatorio para ciclistas, sí es recomendable usarlo al utilizar este medio de transporte alternativo. "Solo es obligatorio para aquellos ciclistas competitivos. No se puede sancionar a un ciclista que no lleve casco, no es válido. Pero sí es una gran manera de proteger nuestra vida".

Otros elemento que pueden mitigar el riesgo son las rodilleras.