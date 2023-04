Las peores ‘embarradas’ de infractores en vías de Bucaramanga

Imagine que es conductor de un automóvil familiar y para evadir la congestión decide movilizarse por el carril exclusivo por donde avanzan los buses de Metrolínea. Esta vía, recuérdelo, está cercada por barreras de cemento. ¿Qué haría si se encuentra de frente con un operativo que controla la invasión de esta vía? ¿Espera a que lo multen? ¿Intenta escapar o da una excusa para justificar su proceder?

Pues, el pasado 21 de marzo, una conductora de Bucaramanga, tras verse acorralada por las autoridades, intentó salir del carril exclusivo saltando, sin éxito, estos bolardos. En su irresponsable maniobra, por supuesto, quedó atrapada. Pidió ayuda a los agentes de Tránsito para salir. Le brindaron una mano, y tras ver la oportunidad, escapó. Sin embargo, recibió cuatro ‘comparendos’ que suman cerca de $3’500.000.

Lea también: Crónica de lo costoso que puede ser estacionarse mal en Cabecera

Como ella son varios los ciudadanos que se ponen frente al volante o tras el manubrio de una motocicleta, toman decisiones contrarias a las normas de Tránsito y terminan multadas. Sus excusas son casi siempre las mismas: Que van a parquear cinco minutos, que van tarde a una cita, que no sabían que estaban cometiendo una falta.

Al respecto, el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, manifestó que “nos hemos encontrado con casos insólitos de infracciones”.

Tras la implementación de la Patrulla de la Movilidad Segura en Cabecera, el funcionario dijo que “hemos evidenciado a personas que dejan abandonados sus carros en las vías por no pagar el costo de un parqueadero, que se ubica a menos de 10 metros de donde se estacionan. Lo correcto es parquear dentro de los estacionamientos no frente a ellos”. Las zonas cercanas al Club Unión y el parque San Pío son los lugares predilectos para parquear en la calle.

Para el Director de Tránsito local, el uso indebido de carriles exclusivos por parte de ambulancias es ‘pan de cada día’.

“Algunos vehículos pareciera que siempre deberían estar autorizados para transitar por allí, pero no es así. Uno de estos vehículos de emergencia transitaba por allí sin las sirenas prendidas, sin paciente, sin autorización para recoger a ninguna persona y el conductor tampoco contaba con los permisos para operarla”, explicó.

Le puede interesar: Remodelación del icónico parque principal de Girón sigue causando controversias

El vehículo fue inmovilizado y el valor de la infracción en este caso fue de $579.990. Además, se deberá pagar el valor por servicio de grúa y un adicional de los días que permanezca el automotor en los ‘patios’.

También se mencionó el caso del conductor de una camioneta que no encontró mejor lugar para estacionarse que en uno de los carriles de la cicloruta. En tal sentido, el Director de Tránsito dijo que “en el inicio de la Semana Santa sancionamos a esta persona por triple pecado: invadir la cicloinfraestructura, abandonar el carro en la vía y tener dinero para un carro de alta gama, pero no para pagarle el parqueadero”.

Según las autoridades, no sólo el parqueo en estas zonas para ciclistas es común, sino también los motociclistas que, por ganar unos metros, lo usan a su conveniencia.

Durante inicios de marzo pasado el propietario de un lujoso automóvil dejó mal estacionado el vehículo y los agentes de la Dirección de Tránsito le pusieron un cepo. Sin embargo, la lección parece que no fue aprendida. Durante ese mismo día, horas después, el mismo vehículo se halló mal parqueado en otra calle de Cabecera. La decisión de los alféreces fue imponer una segunda multa de $579.990 y llevarse el auto en la grúa.

En la calle 36 con carrera 17 ocurrió una doble infracción, esta vez por parte de un motociclista. El motorizado transportaba a su parrillero sin casco y además decidió pasarse la luz roja del semáforo. Un ciudadano que lo grabó en video recibió insultos e improperios por parte del infractor que le respondió que “me paso el semáforo cuando me dé la p... gana”.

“El nivel de aversión o de no aceptación de las normas, en algunos casos sobrepasa todos los límites”, expresó Bueno.

“Las vías no son tierra de nadie”

El Director de Tránsito de la ciudad enfatizó en que “por orden expresa del alcalde Juan Carlos Cárdenas llegamos a poner orden en las vías. Si un conductor es conchudo, esto se acabó. Estamos poniendo orden y de manera muy fuerte”.

El funcionario dijo que la idea no es imponer multas a diestra y siniestra sino que se llegue el punto en que no se levante un solo ‘comparendo’. “La Dirección de Tránsito de Bucaramanga deberá subsistir con algo distinto que los valores de las infracciones. Los agentes de Tránsito deberían estar haciendo labores más interesantes que sancionando a quienes no cumplan con las medidas”, aseveró.

De acuerdo con el informe de las autoridades viales de la ciudad, para el caso de la invasión del carril exclusivo se ha disminuido la cantidad de infractores. La primera semana el reporte fue de cerca de 30 sancionados y durante la semana anterior la cifra bajó a cinco.