$!Las razones por las que Metrolínea no operará en Piedecuesta y en parte de Floridablanca y Bucaramanga

Esto se debe a “circunstancias contractuales relacionadas con el Concesionario de flota Metrocinco Plus”, informó Metrolínea en un comunicado.

Añaden además que “ante esta circunstancia el Ente Gestor, entidad que debe garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión que se tienen con los operadores de flota Metrocinco Plus y Movilizamos; y de recaudo Transporte Inteligente S.A. (TISA); tomó la decisión, en cumplimiento de las cláusulas contempladas en dicho contrato, de no permitir la operación del concesionario en mención que compromete el 59 % de la operación del Sistema”.

En entrevista con Vanguardia, Emilcen Jaimes, gerente de Metrolínea, manifestó que “uno de los requisitos esenciales para la ejecución del contrato es la garantía de cumplimiento, la aseguradora que venía garantizando ese cumplimiento a la Operadora Metrocinco Plus no emite la renovación de la póliza y en atención a que no se cuenta con esa garantía, Metrolínea no puede ejecutar ese contrato, no puede salir a operar Metrocinco Plus atendiendo a que no se tiene es requisito”.

Ante esto, la empresa de transporte masivo puso en marcha un plan de contingencia donde se trabaja solamente con la flota de Movilizamos y un refuerzo de flota que Movilizamos incluye ante la emergencia.

“Estamos prácticamente con el 50% de la operación. En anterior a ello es importante resaltar que el análisis que se hizo ante ese plan de contingencia, fue verificando que en estos sectores prestara el servicio el transporte público colectivo para que los usuarios tengan otra opción diferente al sistema masivo para poder dirigirse a sus destinos, no obstante en el transcurso de la mañana vamos a tener una reunión con el Área Metropolitana para reforzar este plan de contingencia; en espera que en el transcurso de día, la operadora Metrocinco solucione el tema de la póliza”.

Los sectores afectados son: Piedecuesta, en su totalidad; tres rutas de Floridablanca y las dos rutas del norte de Bucaramanga, las demás rutas sí estarían al servicio del sistema.

Las que no irían a Floridablanca serían la F1 y F2 y P5 de Bucarica y las del norte las AN1 y AN2.

“Se espera que se resuelva hoy mismo esta situación pero hasta tanto la operadora no entregue la garantía de cumplimiento, no podemos continuar con la ejecución de contrato”, añadió la gerente.

Una vez Metrocinco Plus soluciones esta situación serán reactivadas todas las rutas. Así las cosas, desde este miércoles, cientos de personas que se movilizaban en este sistema se verán seriamente afectadas hasta tanto no se soluciones la situación.

“Ofrecemos disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que esta decisión traerá en la movilidad de los ciudadanos, sin embargo, es deber y responsabilidad del Ente Gestor hacerlo para garantizar el servicio”.

Según conoció esta redacción, “desde el Sistema se trabajó hasta las 12:00 p. m., Ente Gestor y concesionario, para tratar de solventar la situación y evitarla, pero no fue posible”.

Las rutas de servicio de Metrolinea por contingencia, son las siguientes: