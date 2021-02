Sandra Sanabria Barrera es bacterióloga y Doctora en Ciencias Médicas. En la actualidad se desempeña como directora del Banco de Tejidos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y es la Gerente de la Unidad Business Lab, estrategia en la que se realiza el diseño y desarrollo de soluciones que pueden ser gestionadas a través de tecnologías, también en la FCV.

Esta sangileña, quiso hacer de la bacteriología su camino profesional porque su currículo tenía mucha química y esa era su pasión. “La química me gusta mucho, no me imaginaba trabajando en un laboratorio clínico, yo me veía en el sector de la industria, pero en el camino fui descubriendo otros campos de mi profesión”, menciona.

Para esta santandereana lo más difícil de su carrera y de dedicar su vida a la ciencia y la investigación ha sido ser mujer.

“En todos los escenarios se ha visto una diferencia muy marcada por el hecho de ser mujer. El porcentaje de mujeres investigadoras es muy pequeño a comparación de los hombres y mantener el equilibrio entre ser madre, esposa, hija, investigadora y estudiante ha sido complicado. Muchas veces por ese rol no te aceptan, sin embargo, no significa que no se pueda hacer”, dijo.

Y a pesar de todas esas dificultades, el mensaje que le deja a las futuras investigadoras y científicas es que creer es poder.

“No importa de dónde vengas, en cualquier profesión puedes hacer ciencia y tecnología. Ser científico no es algo ilógico, hay muchas formas de hacer ciencia. Mis padres no tienen estudios profesionales, pero siempre me inculcaron que el estudio es la forma de salir adelante y así he ido creciendo en todos los aspectos de mi vida. Por eso no se conformen con lo que conocen, sean inquietas, curiosas...”.