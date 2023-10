$!Le donarán bicicleta a joven campesino que participó en competencia con una cicla de hierro

Aunque no ocupó los primeros lugares en la competencia y no tenía la indumentaria adecuada para competir, su historia despertó la solidaridad de personas como la gerente de la Emisora Comunitaria Los Andes Estéreo de Málaga, María Niyeret Barrera, quien habló con el deportista y le facilitó casco y badana para que disputara la segunda etapa.

“Su mayor anhelo era competir. Su historia se dio a conocer y el domingo, tras finalizar la carrera, un ciclista se acercó y le regaló un casco profesional, otro le obsequió una camiseta de la marca que produce Rigoberto Urán. Sus lágrimas fueron las de un campeón mundial”, expresó el alcalde de Málaga, Óscar Joya.

Por su parte, el joven ciclista dijo: “Me dedico a trabajar, me toca sacar ‘papita’, una vez que otra me toca ordeñar, ‘tirar la teta’, pero en mis ratos libres yo monto en bicicleta. Cuando usted tiene corazón y se siente capacitado y con buenas piernas, no hay un mundo que lo detenga. Así sea el último, pero el honor es llegar a la meta”.

