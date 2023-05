Le salió caro el corte: Por mal parqueado lo sacaron de la peluquería para multarlo en Bucaramanga

De acuerdo con Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga, “un corte de cabello que costó 529 mil pesos. Y todo porque dejó botado su automóvil en la vía pública, mientras se mandaba a peluquear”.

Bueno, en su cuenta de Twitter comentó que se le impuso el cepo a una camioneta perteneciente a un joven que la dejó estacionada en el espacio público mientras se cortaba el cabello en una barbería de Cabecera.

“Olvidó que #LaPatrullaDeLaMovilidad sigue recorriendo las calles de la ciudad y no tuvo en cuenta que debía dejar su camioneta protegida en un parqueadero”, dijo el director de Tránsito.

Según el funcionario, no valió que saliera con capa negra, ”porque como diría el narrador deportivo: “ya no había tiempo de llorar”. La próxima vez que se vaya a ‘motilar’ y lleve su vehículo, no dé papaya”.