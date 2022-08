Ley Aluna: 97 bebés en Santander llevan primero el apellido de la mamá

Diana Domínguez y Salomón Bueno, residentes en Girón, decidieron que una vez naciera su hija Mariangel y se avanzara con todo el proceso de registro, la niña llevaría como primer apellido el de su mamá y no el de su padre. En efecto, en el registro civil de nacimiento quedó Mariangel Domínguez Bueno.

La decisión, cuenta Diana, se tomó cuando Salomón se lo propuso y ella estuvo de acuerdo.

“La gente se sorprende un poco. A las mamás que les ha tocado criar a sus hijos solas me han preguntado que cómo se hace, porque hay padres que nunca aparecen solo cuando por la lucha y entrega de las madres, sus hijos obtienen algún reconocimiento. No solo es tener un apellido sino la responsabilidad la cual no se quita, en el registro sigue siendo hijo de...”, comentó Diana.

Para algunas personas esto no exime de ninguna responsabilidad al hombre, por el contrario ayuda a desprendernos de esa cultura machista que ha tenido tanto arraigo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, transcurrido un año desde que se sancionó la Ley 2129, la cual establece que en el registro civil de nacimiento se consignará el orden de los apellidos del recién nacido de común acuerdo entre los padres, solo a 97 menores de edad en Santander se les ha asignado como primer apellido el de su progenitora, 45 de estos menores son hombres y 52 son mujeres.

Lo anterior es una cifra muy baja si se tiene en cuenta que tan solo entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, se tuvieron 8.074 nacimientos en el departamento, 4.163 hombres y 3.911 mujeres, con base en el último informe presentado por el Dane.

Entre tanto, en el país, con esta característica que rompe paradigmas, se tienen 2.360 registros efectuados hasta el pasado 4 de agosto, 1.298 se han realizado en notarías, 961 en sedes de la Registraduría, 100 en consulados y uno en un corregimiento del departamento de Nariño.

Los lugares en los que se ha registrado un mayor número de casos de menores que llevan por primer apellido el de su progenitora, de común acuerdo entre los padres, son: Bogotá con 593 registros, Antioquia con 443, Cundinamarca con 182, Valle del Cauca con 175, el exterior con 100 y Santander con 97.

Esta norma rige para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, de unión marital de hecho, de parejas conformadas por el mismo sexo y con paternidad o maternidad declarada judicialmente.