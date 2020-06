Líderes docentes protestan frente a la Gobernación de Santander

“Las medidas que ha tomado el presidente Duque han empeorado las condiciones de los trabajadores, el desempleo cada vez es más notorio, no hay un apoyo para toda la población sino que está focalizado en pequeños grupos, por ello reclamamos la renta básica como una medida para 20 o 30 millones de colombianos y que puedan subsistir en medio de la pandemia. En el sector educativo rechazamos el modelo de alternancia, no hay personal de aseo, no hay protocolos de limpieza y no hay dinero, sería exponer a la población”, dijo Nohora Clemencia Cáceres, secretaria General del SES.