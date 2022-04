Linchamientos en Bucaramanga: paranoia de una sociedad que olvidó sus muertos

Ciudad con sangre en el pavimento, que al rato se seca al sol y todos la pisamos. Caminamos en una Bucaramanga de víctimas asesinadas en atracos. De un par de delincuentes muertos luego de ser linchados por turbas espontáneas, o heridos por ciudadanos en defensa de sus vidas. Armados caminan unos. Vivimos en una ciudad que, a ratos, se autodestruye en sus estados de máxima cólera. Urbe de gente poseída, por minutos, por una fuerza irracional para desagraviar. Que sobrevive como puede al miedo, que los acecha lentamente en cualquier esquina solitaria hasta instalarse definitivamente en su cotidianidad, como lo haría un lobo hambriento. La tranquilidad aquí, de la que hablaban los mayores años atrás, se ha roto. Puede leer: Video: Tráfico de niños en Santander: La lucha de una madre por salvar a su hijo de la guerrilla Así es noche tras noche. Día tras día. Se tantea en el aire. La desconfianza nos entierra a cada hora como si camináramos entre calles fangosas. Alguien grita que la autoridad no existe o que pocas veces se ve un policía cuando se requiere con urgencia. Otro más lo contradice. Le responde que otra cosa pensaría si fuera víctima de un hurto o un familiar estuviera en la lista de inocentes caídos en las redes del hampa. Le recuerda el caso de una niña, estudiante agonizante, muerta entre las mandíbulas de la delincuencia en un parque sin vigilancia. Esa misma muerte parece que hace lo que quiere. Es parte del pánico colectivo. - Ladrón que entre a robar, ladrón que vamos a matar..., advierte un vecino en una zona entre el barrio Dangond y Malpaso, al sur de la ciudad.

Una es la ciudad gobernada por la razón. Con ciudadanos que buscan con honestidad progresar.

- Ese es el ladrón, ¡mátenlo! (Mientras tanto el delincuente huye de una turba). Las redes sociales son el narrador de fondo de toda esta tragedia, propia de una desquiciada sociedad apenas comparable a Míster Edward Hyde, capaz de cometer cualquier atrocidad porque tiene la facultad de separar la parte humana del lado más maléfico. Entonces se publican y comparten videos de golpizas. Se registra con cámaras la agonía de un hombre acuchillado, tirado en la calle que está a punto de soltar su último aliento. Apuñalado por robar dicen que “se lo merecía”. Se publican imágenes de ladrones molidos a patadas, a palo o a piedra. Además: El 53,6% de los santandereanos consume bebidas azucaradas Desnudados a voluntad bajo la sombra torrente de la indignación de muchos. El delincuente es arrastrado, sin pantalones y la viralidad alcanza su esplendor. Ha de saberse que la euforia de la venganza no dura mucho. Después de los golpes y la sangre, aparece la Bucaramanga tranquila del apacible doctor Henry Jekyll. El ladrón, el hombre señalado, ya no pide clemencia. Solo se queja de sus heridas. La patrulla de la Policía está cerca. - Duro con esas lepras. - Aquí nos toca es armarnos y apoyarnos para sacar a estos miserables delincuentes... - Será que nos queda grande organizarnos para protegernos. Entre todos podemos crear grupos para enfrentar a los delincuentes. ‘Limpieza santandereana’, ni un paso atrás... (Se lee en las redes sociales tras el video publicado) Linchar, que significa agredir, incluso hasta matar tumultuariamente a una persona sospechosa de un delito sin proceso alguno de una autoridad, tienen casi siempre la misma norma de conducta social.

¡Es una rata!

Ocurrió el pasado jueves, a las 12:20 p.m. en la calle 56 con carrera 27.

Una mujer, su pequeño hijo y una mujer más, mayor que ella, se movilizan en un taxi. El vehículo espera su turno en una intersección. La mujer y el pequeño van atrás. Tienen la ventana abierta. Un sujeto las observa desde el andén. Se acerca. Introduce sus manos por la ventana. Con destreza le roba el teléfono celular. Al otro lado de la calle, pasando el separador, un sujeto en una motocicleta lo espera. Corre el ladrón hasta él. El conductor de taxi se percata. Reacciona. Sale del vehículo tras los dos hombres. No tiene tiempo ni de poner el freno. El taxi rueda sin conductor unos metros hasta que es frenado por el carro de adelante estacionado.

El taxista intenta atrapar al parrillero, pero no alcanza. El motociclista acelera, pero adelante tiene una camioneta. Al evadirla pierde el control. Están a punto de caer pero logra controlarla. La maniobra es aprovechada por el taxista para tomar por la camisa al ladrón y tirarlo al piso. El motociclista da la vuelta y acelera. Abandona a su cómplice. Le puede interesar: Las palabras bonitas en el diccionario de los santandereanos ‘La vuelta’ salió mal. Es mejor huir. Escapa en contravía por la calle 56. El ladrón queda en el piso. Un motociclista observa al taxista que forcejea con el ladrón. Estaciona su moto en mitad de la vía. Se lanza contra el delincuente. La mujer y su hijo en brazos llegan a pocos metros de la pelea. El ladrón saca un cuchillo. Todos retroceden. El sujeto intenta escapar pero ve que más personas se acercan. Retrocede unos pasos. Se encuentra con la mujer. Le devuelve el celular. A los dos segundos recibe una patada de un desconocido. La evita. Comienza a correr. Cinco desconocidos lo persiguen. Tres motos más se unen a la carrera por alcanzarlo. Cuadras adelante ya son casi 12 las motos que lo ‘cazan’. Una mujer, montada en una de ellas, grita a todo pulmón.

- ¡Es una rata! ¡Es una rata!

Lo cercan en una esquina y lo golpean. La misma mujer sigue gritando. Su voz queda en un video. - ¡Dele! ¡Dele! ¡Mátenlo! El ladrón logra evadir los golpes. Tiene sangre en la camisa. Lesiones en brazos y tórax. Se protege en una tienda, hasta que llega la Policía. - Así es que se cogen las hijueputas ratas... - Sentencia un hombre, aún eufórico de la paliza que propinó. El teniente coronel Marco López, comandante del Primer Distrito de Policía de Bucaramanga, informa, horas después, que este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto, luego de llevarlo al hospital. - Es de resaltar que esta persona ya había sido capturada en dos oportunidades anteriormente por el delito de hurto en el centro de la ciudad. – explicó el oficial.

Los muertos

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, primera autoridad de Policía, rechazó que la ciudadanía tome la justicia en sus manos y advirtió que los ciudadanos pueden acudir a la Policía y la Fiscalía para instaurar sus denuncias. El funcionario defendió la institucionalidad.

Sin embargo, por cada 10 habitantes en Bucaramanga más de seis sienten que la ciudad es insegura.

El hurto contra personas y establecimientos es uno de los principales fenómenos asociados a la percepción de inseguridad que crece entre los bumangueses, según la Corporación Excelencia en la Justicia. Además, los resultados de la Encuesta #MiVozMiCiudad, que aplica el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, concluyó que el 55% de los entrevistados siente que “la ciudad es insegura”. Al preguntarle al Alcalde de Bucaramanga sobre estos indicadores y la falta de confianza en la autoridad en la ciudad, el mandatario respondió que existen unos lineamientos del Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana que se aplican. - La Alcaldía viene trabajando de manera institucional con Policía, Fiscalía y Ejército. La institucionalidad no se puede perder en ninguna situación. Casi la mitad de los hechos violentos en Bucaramanga responden o están relacionados con el microtráfico. Esto no es de policías y ladrones. Esto tiene que venir de un trabajo preventivo, desde la primera infancia. Si no logramos trabajar en la primera infancia, no hay ninguna ciudad que pueda resolver los problemas de delincuencia. El Alcalde además rechazó, sin nombrarlo, las declaraciones que hizo el concejal Jaime Andrés Beltrán a finales de marzo donde hizo un llamado a ejercer la justicia por mano propia, ante lo que considera el fracaso de la política de seguridad del mandatario Juan Carlos Cárdenas.

Bucaramanga necesita recuperar la autoridad, porque si no la recupera el gobierno la recupera la gente.

Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga

El contexto de estas declaraciones está dado por un video que el concejal publicó en sus redes sociales, donde se observa a cuatro personas golpeando a un supuesto delincuente en una calle de Bucaramanga. - Son imágenes muy fuertes pero al final es el reflejo de un pueblo hastiado de ver cómo lo roban, cómo les quitan las cosas, cómo los agreden y nadie hace nada. No estoy de acuerdo con la violencia y con la agresión, pero sí estoy de acuerdo que como ciudadanos nos defendamos. Creo en la autoridad. Soy pastor, pero creo en que debo defender mi familia. El perdón y la misericordia es nuestra bandera, pero no se equivoquen, eso no es sinónimo de debilidad. Se necesita recuperar la autoridad. Esta Alcaldía fracasó en garantizar la seguridad... – Aseguró el concejal. El pasado jueves, cuando se le preguntó al mandatario sobre el incremento de los linchamientos en Bucaramanga y la muerte de dos personas en estos hechos, respondió: - No tengo la información. Hay que preguntarse quiénes son las personas que están invitando a tomar la justicia por las manos. Rechazo ese tipo de comportamientos...

Lo que el Alcalde de Bucaramanga y el concejal Jaime Andrés Beltrán no tienen tal vez claro es que en el último mes dos personas, acusadas de cometer hurtos, murieron producto de linchamientos o enfrentamientos con sus víctimas.

El pasado 13 de abril, ocurrió un robo de celular, pasadas las 9:30 p.m. Se trataba de un hombre de 25 años. Vivía solo y a veces se dedicaba a recolectar reciclaje. Luego de cometer el hurto huye. Ciudadanos alrededor se percatan del hecho. Lo persiguen. Lo alcanzan y golpean reiteradamente. En un instante un hombre se acerca con un cuchillo y le propina una herida en el lado derecho del tórax. El delincuente intenta escapar, pero cae desgonzado metros adelante. Sangra a raudales por la herida. El daño sin tregua de la turba se observa en los moretones de su cuerpo. Cae al pavimento, que más parece el corazón de la violencia. La imagen golpea de frente. El hombre tiene una camisa negra y un jean de color azul. Está en el piso. Detrás se levanta un portón azul. Adelante, un grupo de personas lo observa. Tres tienen sus celulares en modo de grabación de video. Todos esperan que pase. El hombre se queja. Un motociclista, con el casco aún en la cabeza y unos guantes de color azul, decide aprisionar la herida evitando que salga más sangre. - Papi, colabóreme alguien llamando una ambulancia.- Se escucha. - Ya, mi papá, ya la llamó...- Le responden. En ese instante el hombre, aún respirando, levanta la cara y observa a sus verdugos. Tiene la mirada de alguien que sabe que la muerte lo roza. Luego echa la cabeza atrás, como quien está a punto de perder la conciencia. El motociclista le toma el pulso en el cuello. El hombre se queja. Grita. Mira la herida. Se mueve. - Quédese quieto, si usted se mueve se le va a salir más (la sangre) – Le responde el improvisado enfermero. Minutos después lo suben a una camioneta de la Policía. Al poco tiempo muere. Una vez la Policía se lleva al sujeto regresa la calma. La rabia desaparece. Todos regresan a su noche. Retoman sus recorridos cotidianos, como si nada hubiera pasado. La Policía informó que alias ‘Mencho’, un habitante de calle sería el homicida. Este sujeto, en medio de la golpiza, le habría propinado la mortal herida. El supuesto homicida fue capturado y presentado ante la Fiscalía. Un líder del barrio Malpaso le dijo a Vanguardia que los hurtos aumentaron en el sector. Ahora, no solo hurtan celulares, afirma. Se tiene registros en el último mes del robo de motos y carros. - La semana pasada una señora iba caminando, pasó una moto y le robaron el celular. En este barrio la gente está muy alerta. Todos saben que el ladrón que atrapen, lo van a atacar y golpear hasta el cansancio. Sobre la muerte del hombre hace dos semanas, su afirmación es contundente. - A nadie le dolió la muerte de ese muchacho. Todos dicen que él se lo buscó por ladrón. En este sector la gente se quiere tomar la justicia en sus manos, porque están cansados de la inseguridad.

¿Qué sociedad tenemos?

Dice que las oportunidades están cebadas en su barrio. Tiene 23 años. Diez investigaciones por hurto y una condena que supera los 15 años. Me habla sentado en una silla de plástico. Tiene unas esposas que le aprietan las muñecas. Áspero cemento, fría almohada y mucho tiempo para pensar.

Uno acá hace promesas, pero cuando sale es otra cosa. Llega la calle, llega el momento, la oportunidad y la necesidad. Uno termina en lo mismo...