Lista la ruta para construir dos colegios pendientes en Bucaramanga

A partir del lunes entrante un nuevo contratista se pondrá al frente de dos proyectos inconclusos para la implementación de la jornada única escolar en Bucaramanga. Según lo informado por las autoridades, se espera que en 2022 se terminen de construir los centros educativos que se prometieron.

El Gobierno Nacional tiene pendiente la construcción de cuatro colegios públicos en la capital santandereana, a pesar que desde 2017 la Alcaldía de Bucaramanga garantizó más de $18 mil millones para la ejecución de seis proyectos de infraestructura.

De las seis sedes que se acordó construir, en 2019 se entregaron dos: Escuela Normal Superior e institución Santa María Goretti Sede C. Falta la entrega de las obras prometidas para el San José de La Salle Sede C, Politécnico Sede C, Bosconia Santa Rita y Camacho Carreño.

Los proyectos que se retomarían desde la próxima semana son Camacho Carreño y Bosconia Santa Rita, para los cuales en principio se anunciaron inversiones por cerca de $6.692 millones y $3.000 millones respectivamente.

El retraso acumulado de las obras para la jornada única en Bucaramanga ya supera los tres años.

De acuerdo con lo argumentado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, del Ministerio de Educación, tales demoras obedecieron a “incumplimientos” por parte del anterior contratista, razón por la cual en noviembre pasado dos de las obras fueron reasignadas a otra firma.

“Reconocimiento de obra”

Este viernes, ante padres de familia y autoridades que conforman el Gobierno de Bucaramanga, el Ffie presentó al nuevo constructor que deberá sacar adelante las obras del Camacho Carreño.

“La Unión Temporal Treta C fue presentada como el contratista de obra, mientras que la interventoría será asumida por la firma Payc S.A.S. Según se tiene estipulado, la obra se reactivará el 13 de diciembre de 2021. A partir de este momento empezarán a correr los 30 días contractuales de reconocimiento de obra”, se informó ayer desde dicho Fondo del Ministerio de Educación.

Cerca de 920 estudiantes, entre grados cero y once, esperan la culminación de la nueva sede del Camacho Carreño. La antigua edificación fue demolida en 2018.

Augusto García, representante legal de la Unión Temporal Treta C, informó a Vanguardia que “somos una empresa con experiencia, cumplidores y oportunos. Tenemos un mes para analizar detalladamente los diseños anteriores y los trabajos que se dejaron. Recibimos algo que dejó otro contratista, lo cual tenemos que revisar para determinar si sirve o no. Terminado este mes que tenemos se realizará una nueva socialización, para especificar qué se hará. Inicialmente el proceso constructivo se planeó con un plazo de 12 meses.

Para el Camacho Carreño se planeó la construcción de cuatro bloques, con cerca de 26 aulas, una cancha múltiple y áreas de esparcimiento.

De forma simultánea se adelanta un proceso similar para el proyecto de Bosconia Santa Rita. El nuevo contratista tendrá un mes para la revisión de planos y diseños, y posteriormente se emprenderían los trabajos de construcción.

Es decir, lo proyectado es que las obras se culminen a cabalidad el año entrante y que ambas sedes educativas puedan operar a partir de 2023.

“El Ffie precisó que a finales de 2022 estarán concluyendo estas obras. Vamos a estar atentos para exigir el cumplimiento al Ministerio de Educación. Por parte de la alcaldía hemos cumplido a cabalidad. Los recursos que ya están asegurados obligan a que se cumpla el convenio que se firmó en 2015 con Bucaramanga”, señaló Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación.

Faltan obras por casi $20 mil millones

Los seis proyectos escolares en mención tienen un valor total aproximado de $34 mil millones, según lo informado desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Los cuatro colegios que faltan por construir suman cerca de $20 mil millones en obras proyectadas.

Así como recién se hizo con el Camacho Carreño y el Bosconia Santa Rita, el Ffie gestiona la reasignación de los proyectos correspondientes a San José de La Salle Sede C y Politécnico Sede C, cuyos valores inicialmente se calcularon en $5.203 millones y $5.042 millones respectivamente.

Conforme con lo indicado, antes de finalizar 2021 también se conocería la firma que asumirá la construcción de estas dos sedes escolares.