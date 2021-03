Al menos el 27,5% de los municipios que conforman el territorio santandereano ya cumplieron con la aplicación de todas las dosis recibidas para la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, según informe de la Gobernación de Santander, con corte del 15 de marzo de 2021, a las 11:59 p.m.

Esto quiere decir, de acuerdo con la Resolución 0327 del 15 de marzo de 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que esos territorios ya podrían iniciar con la etapa 2 del Plan, la cual contempla la inmunización de las personas que tengan entre 60 y 79 años de edad.

Según ese reporte departamental, hasta el lunes pasado, 41.816 personas habían recibido el biológico. Esto quiere decir que de las 64.914 dosis distribuidas, se había avanzado un 64,42% en lo que respecta a la etapa 1 de Plan.

Las provincias Guanentá, García Rovira y Comunera tienen los mejores indicadores de cumplimiento, debido a que la mayoría de sus localidades reportan entre un 70% y 100% avance.

La provincia metropolitana, en este caso específicamente, sería la menos eficiente porque, de sus 10 municipios, cinco apenas iban entre un 19% y un 44%, tres estaban entre un 58% y un 69% y tan solo dos se ubicaban entre un 71% y un 95%.

Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud Departamental, el martes afirmó a través de su cuenta de Twitter, con base en esos resultados, que “Bucaramanga con la mayor cantidad de biológicos contra el COVID-19, solo ha cumplido el 58% de la vacunación. Asimismo pasa con Girón que va en 43%, Floridablanca en 64% y Piedecuesta en 69% de dosis aplicadas. Es necesario completar la inmunización en los municipios e implementar estrategias proyectadas por la Secretaría de Salud Departamental para continuar la segunda etapa que ya comienza”.

Frente a esta afirmación, la Alcaldía de Bucaramanga dio un paso al frente y precisó que hasta ayer ya se había avanzado con la atención de 16.294 personas, lo que equivale al 83% de la población aproximada prevista en la etapa 1.

Las cifras cambian

Antes estas diferencias en los números, se pudo establecer que es normal que los datos se vuelvan muy variables, en estos momentos, porque se adelantan jornadas extendidas en puntos intramurales y extramurales.

No obstante, hay municipios donde se cumplió el 100% de la inmunización de la población priorizada y aún así quedaron vacunas disponibles, bien sea porque los beneficiados cambiaron de domicilio, murieron o se negaron a la aplicación, entre otras razones.

En este sentido, MinSalud manifestó que dichos biológicos restantes se podrán usar en la población entre 60 y 79 años, correspondiente a la etapa 2.

En otros casos, hay localidades donde ya se cumplió con toda la aplicación exigida, pero se tuvo un inventario insuficiente, razón por la cual el número de personas mayores de 80 años que no se inmunizaron deberán esperar a que se programen en el marco de la ejecución de la etapa 2.

Llamado de atención

Desde la Administración Departamental se convocó a los alcaldes, IPS y EPS para que agilicen y cumplan con la culminación de la etapa 1 y la respectiva organización y preparación para la etapa 2.

Se aclaró que por medio de la Secretaría de Salud Departamental se reciben y distribuyen las vacunas, más no es la encargada de vacunar; dicha responsabilidad corresponde directamente a las Alcaldías y a las entidades prestadoras de salud.

Desde el Centro de Acopio Departamental se está a la espera de la confirmación y llegada de más dosis junto con la resolución por parte del Ministerio para la distribución y asignación de más biológicos.

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, indicó que así como ocurrió en la etapa 1, la vacunación en la población entre 60 y 79 años se iniciará en los centros de adulto mayor y centros de larga estancia, que es la que tiene mayor riesgo.

Entre tanto, el jefe de la cartera de Salud indicó que, por petición de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, el plan de vacunación de la población mayor de 80 años va a continuar.

PMU

Felipe González, gerente Departamental para la Estrategia COVID-19, notificó que en las próximas horas se realizará un Puesto de Mando Unificado, PMU, donde se trabajará sobre varios temas como comportamiento de la pandemia, vacunación y medidas restrictivas, teniendo en cuenta que mañana expira el decreto en el que se contemplan medidas restrictivas para contención del Coronavirus, como lo es el toque de queda.

Dentro de las consideraciones que se tendrán en esta reunión también están las recomendaciones para la Semana Santa y la posible apertura de puestos extramurales para avanzar con la vacunación sin cita previa.

Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación advirtió que adelanta operativos sorpresa en varias ciudades, en los cuales se verifican lugares de aplicación, calidad y transparencia en la atención prestada a los ciudadanos que están siendo vacunadas.

De igual forma hizo un llamado a no estigmatizar al cuerpo médico, enfermeras, personal asistencial y demás personas que trabajan en el Plan Nacional de Vacunación, en relación con los múltiples señalamientos que se vienen haciendo por los casos que se han presentado aquí en Santander y en otras zonas de país, lo cuales se encuentran bajo investigación.

¿Por qué rechazan la vacuna?

Desde las entidades de salud se refuerza el llamado para que los ciudadanos priorizados accedan a la vacuna contra el COVID-19, ya que se ha encontrado a un buen número de personas que la rechazan; por ende, no están asistiendo a los puntos de atención.

Lina María González, especialista en psiquiatría y máster en epidemiología clínica, líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que la sobreinformación sobre el COVID-19 ha terminado en miedo y rechazo hacia la vacuna, además de elevar los niveles de ansiedad y depresión en las personas.

“La vacuna nuevamente dispara las incertidumbres. Existe una angustia de si voy o no a ser priorizado, cuál vacuna me van a poner, si voy a tener efectos secundarios, incluso si voy a llegar a ser vacunado. Hay un grupo de personas muy escépticas que están asustadas porque no saben en qué creer”, explicó.