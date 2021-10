“Lo de las fotomultas es falso”:

De las intimidaciones a los hechos violentos. En abril pasado recibió amenazas de muerte Andrea Juliana Méndez, directora de Tránsito de Bucaramanga, quien ayer fue víctima de una ataque con piedras luego de salir de su vivienda.

En entrevista con Vanguardia la funcionaria señaló que este tipo de agresiones y de actos de intolerancia están promovidos por un sector de la oposición del Gobierno Local, desde el cual también se han propiciado múltiples rumores.

Durante los últimos días a través de las redes sociales se ha difundido información sobre la supuesta implementación de fotomultas en Bucaramanga, e incluso se rumora sobre un proyecto que cedería el 40% de los ingresos de la Dirección de Tránsito a un aliado.

Este tipo de comentarios tomó mayor fuerza tras unas polémicas declaraciones que hizo en la mañana de este martes el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien a modo de advertencia también indicó que posiblemente se impondrían las foto multas.

Conforme con lo precisado por Andrea Juliana Méndez, organismos como la Fiscalía y la Sijín se encuentran ejerciendo las investigaciones pertinentes.

“Como a las 7:30 a.m. salí de mi casa y a unos 300 metros fui abordada por una motocicleta y fui agredida. Me rompieron el panorámico trasero con piedras. Este hecho se dio luego de múltiples amenazas que he recibido”, indicó Méndez.

Más allá del susto que se llevó y de los daños ocasionados al automotor oficial en el que se transportaba, la funcionaria salió ilesa de este violento episodio.

“Es falso, se trata de politiquería”

La Directora de Tránsito de Bucaramanga indicó a Vanguardia que hay personas dedicadas a crear y difundir falsos mensajes a través de las redes, con el fin de motivar animadversión y rencor en la población.

¿Podemos tener la tranquilidad que por ahora no habrá foto multas?

“Sí señor. Hasta ahora no hay voluntad de la Administración Municipal ni mucho menos de la Dirección de Tránsito para hacerlo. Lo que sucede es que algunos sectores políticos están generando odios, falsedades y miedos como por ejemplo que se van a implementar las fotomultas. Mientras esté como Directora de Tránsito de Bucaramanga vamos a garantizar transparencia y bienestar para la ciudadanía. Mientras esté a cargo de la Dirección de Tránsito no vamos a hacer nada que atente contra la ciudadanía”, respondió Méndez.

Sobre la supuesta privatización de la entidad, la funcionaria dejó en claro “que es completamente falso. A hoy no cursa ningún proceso de privatización, para el cual se deben surtir varias instancias.

“Hemos recibido varias propuestas”

En redes circula un documento sobre un proyecto que propone la implementación de un Sistema Inteligente de Movilidad para la capital santandereana, y en el cual se plantea la incorporación de cámaras para la detección electrónica de infractores.

En tal planteamiento también se contempla que Tránsito tenga un aliado, el cual se quedaría con el 40% de los ingresos por conceptos como registro automotor, entre otros.

Desde hace un par de años el Gobierno Local anunció una iniciativa para incorporar un Sistema Inteligente de Gestión del Tráfico. ¿Ya se inició este proyecto?

“Hasta la fecha no hay ningún proceso contractual en marcha, ni nada firmado. No existe ningún proyecto en firme. Simplemente existen propuestas que nos han llegado de diversas entidades y empresas. Tenemos una propuesta del RUNT, sobre cómo modernizar las operaciones y procesos. También nos llegó una propuesta de la Federación Nacional de Municipios, otra por parte de Ciudades Inteligentes, y la que ha circulado en redes que es la del Grupo ISA. Son solo eso, propuestas, de allí no han pasado”, precisó la Directora de Tránsito.

De acuerdo con lo precisado por el Gobierno Local, el Sistema de Gestión Inteligente del Tráfico anunciado por la actual Administración se enfocará en recoger, almacenar y proveer información en tiempo real sobre la situación de las vías, para así regular de forma automática los cambios semafóricos, por ejemplo.

“No se va a privatizar la Dirección de Tránsito ni se van a implementar fotomultas como lo mencionó el señor Aguilar. Por mentiras y desinformación como esta es que personas manipuladas terminan realizando actos violentos en contra de la Directora Andrea Méndez”, manifestó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.