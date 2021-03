Incluso, usuarias de esta red social y mujeres entrevistadas en las calles de la ciudad, contaron sus experiencias. En un panorama general y común entre ellas, lo hacen para no hacer sentir mal a su pareja y para que esta pare pues ya no quieren seguir en la faena.

Y es que cuando no llega al clímax, se dan diferentes consecuencias negativas. En primer lugar, se convierte en una mujer fría con poco apetito sexual, pues como queda insatisfecha, no querrá sexo. También hace que haya problemas en su relación, y como si fuera poco, produce baja autoestima en ella pues se siente insuficiente. Asimismo, se cohíbe de poder expresar su inconformismo, algo que es mutuo en la relación.

El secreto para lograr un orgasmo es dejar a un lado todo lo que se ve en la pornografía, las mujeres no son objetos sexuales. “Hay hombres que no saben estimular a su pareja y aplican prácticas absurdas que no dan placer. A otros solo les interesa llegar. Los hombres deben ver la respuesta corporal de la mujer, como sus expresiones faciales, cambio de respiración, o su lubricación”, expresa la sexóloga y coach de pareja, Vanesa Matiz.

“Igualmente me afecta no conocer realmente lo que me gusta. Pero eso es error de ambos, por no tener un juego previo como debe ser”, expresa una de ellas.

¿Cómo solucionar este problema?

Matiz explicó las soluciones. Si usted piensa que tener sexo es entrar y salir, está equivocado. Es necesario hablar y aplicar un juego erótico previo, que incluya besos y caricias antes de la penetración. La creatividad es primordial y esto ayuda a que la mujer alcance el clímax más rápido.

Lo ideal es visitar a un profesional competente pues en algunos casos puede haber alteraciones físicas o psicológicas que afectan directamente el placer sexual, sugiere la sexóloga. Además, determinar qué hay detrás de ese síntoma que la persona intenta solucionar, pues por lo general son aspectos psicológicos los que limitan el placer.

En algunos casos sucede que si la persona toma algún tipo de medicamento y se ha demostrado que sufre de diabetes, hipertensión, o tiene un tratamiento para la depresión, dichos fármacos alteran el funcionamiento normal del cuerpo y provoca que no se pueda llegar al orgasmo.

También puede tratarse de falta de educación sexual y reconocimiento propio. Una de las mayores dificultades para las mujeres es que ni siquiera se reconocen a sí mismas como mujer sexual, por lo que esta debe erotizar su cuerpo y su relación.

Actualmente hay mucha desinformación en el tema de la sexualidad, y cada caso es específico porque no todos los orgamos son iguales y las mujeres tienen respuestas corporales diferentes. Por ello, cada uno de ellos debe ser estudiado por aparte para poder darle una solución adecuada al problema que identifique la mujer.