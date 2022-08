Los códigos de los expendedores para camuflar el microtráfico en Bucaramanga

Vanguardia con la ayuda de consumidores e incluso de uniformados de la Policía, bajo confidencialidad de identidad, pudo conocer no solo esos nombres comerciales de los estupefacientes, sino también la forma en cómo ha estado llegando al departamento.

El ingreso del cargamento y comercialización de la droga no tendría el camino libre en Bucaramanga y su área metropolitana, sin el ingenio de las bandas delincuenciales y los ‘jíbaros’ para generar códigos que despistan a las autoridades y a los que no están inmersos en el mundo de la drogadicción.

Un uniformado de la Policía aseveró que “los cargamentos de droga, los que son más grandes entran en vehículos de alta gama, en camionetas. Por encomienda se logra pasar bastante droga, pero son cantidades no muy grandes, por mucho dos o cinco kilos. Cuando es en gran cantidad se las ingenian, eso se encuentra de todo y para despistar les echan cal, café y hasta cremas, así el canino no las detecta”.

“La gente que tiene plata, para tener su capital, compra en grandes cantidades para llevárselas a sus conocidos. Lo hacen en carros para no levantar sospechas, a veces los vecinos o la misma familia de los consumidores creen que son los amigos que llegan a visitar, pero no, es el ‘jíbaro’”, relató una persona que lleva alrededor de seis años consumiendo.

“En Bucaramanga además de la marihuana, el bazuco y el perico, que son los más comunes, se consumen muchas ‘pepas’, que son las pastillas de clonazepam. Se supone que solo las pueden conseguir en una droguería, pero con prescripción médica. No obstante, en el bajo mundo se pueden adquirir dos pastillas en $10.000”, señaló un uniformado de la Policía.

El bazuco, que son los residuos de la base de cocaína suele mezclarse con diferentes sustancias, incluso con polvo de ladrillo para generar más producto y para que su efecto sea más fuerte. No tiene nombres particulares y sus potenciales compradores son los habitantes de calle. Las papeletas se consiguen en $2.000.

Un presunto legado de alias ‘Pichi’

Su negocio era tan robusto que hasta laboratorio tenía en el noroccidente de la ciudad y aunque fue desmantelado por las autoridades, no se descarta que se hayan ‘montado’ otros para realizar el procesamiento de la droga, como de marihuana, clorhidrato de cocaína, bazuco y perico.

“Drogas de discoteca en discoteca”

Mientras la mayoría de ‘rumberos’ festeja y departe con sus ‘parches’ o amigos, entre las mesas y pistas de baile se mimetizan como camaleones sujetos que también parecen fiesteros convencionales, pero cuyo objetivo real es el ‘narcomenudeo’.

Entregan las drogas en los baños, por debajo de las mesas e incluso a través de un saludo con las manos. Para miles de personas es una situación que pasa inadvertida. En muchos casos ni siquiera existe intercambio de dinero, ya que el pago se efectuó previamente por medios electrónicos.

Se trata de sujetos reconocidos en el ambiente de la ‘rumba’. Cada fin de semana merodean las mismas zonas y negocios. Parecieran gozar de una relativa popularidad. Al ingresar en un establecimiento o al transitar por determinada calle, como el caso de ‘Cuadra Play’ en Cabecera.

Se acercan a saludar a diferentes ‘parches’ o grupos, y muchos extienden sus brazos para saludarlos de mano.

Los jóvenes usan la palabra “dealers” para referirse a ellos, vocablo que traducido al español significa distribuidores.

“Son jóvenes, también les gusta la ‘rumba’. Llevan las drogas de discoteca en discoteca. Ya tienen clientes fijos, que les hacen el pedido previamente. Muchas drogas se venden en forma de papel (LSD) y de pastilla, y por eso les queda muy fácil esconderlas e ingresarlas a las discotecas”, relató Juli*, una joven quien desde hace más de dos años suspendió el consumo de alucinógenos.

Este tipo de sujetos frecuentan espacios públicos concurridos por jóvenes como el caso de Cabecera. Según la información obtenida por Vanguardia, suelen recorrer el sector comprendido entre las carreras 33 y 36 con calles 48 y 54.

“En una noche uno los ve entrando hasta tres y cuatro veces a un mismo negocio. Entran y salen, saludan a la gente en las zonas de ingreso. Incluso algunos consumen con sus clientes. Se vuelven como una amistad más, por eso es difícil de percibirlo”, comentó la fuente consultada.

Estupefacientes como marihuana, cocaína y diversas drogas sintéticas fueron incautadas en múltiples operativos desplegados para el control de la ‘rumba’ y de establecimientos nocturnos en lo corrido de 2022 en Bucaramanga.

El actuar de los denominados “dealers” es una modalidad “muy difícil de controlar” por las autoridades, advierte la comunidad.

“La Policía nos colabora mucho y acuden al llamado cuando vemos sujetos sospechosos. Pero son muy astutos. Solo portan cantidades que no superen la dosis mínima y por eso no los pueden individualizar. En muchas ocasiones el policía solo puede imponer un ‘comparendo’, pero no hay suficiente material para individualizarlos por microtráfico”, advirtió César Augusto Niño, representante del Frente de Seguridad de Cabecera.

Desde el gremio local de bares y discotecas se informó el fortalecimiento de labores de vigilancia articuladas con las autoridades, con el propósito de advertir, identificar y reportar aquellos sujetos con actitudes sospechosas o que representan amenaza contra la seguridad y convivencia.

“Al momento de ingreso en los establecimientos se hacen labores de requisa por el personal de logística. Pero estos trabajadores no pueden tocar partes íntimas, lo puede hacer solo la Policía, y es ahí en donde se pueden camuflar las drogas. Estamos atentos para trabajar en cualquier estrategia que nos propongan las autoridades”, respondió René Rincón, representante de Unibares Santander.