Los compromisos y propuestas para recuperar la tranquilidad en Cabecera

Tras la conversación entre comunidad, concejales, secretarios de despacho y autoridades el pasado sábado en la cancha de básquetbol del sector de San Pío, surgieron argumentos acerca de las problemáticas en esta comuna y sus posibles soluciones.

Rumba vs. descanso

Una de las inquietudes que se esgrimió por parte de Gina Yepes, una habitante de esta comuna, fue el tema de la legalidad de los establecimientos nocturnos que operan en la zona. “Nos fuimos a la Secretaría de Planeación de Bucaramanga y nos entregaron cifras de los negocios ubicados entre las carreras 33 y 35A y entre las calles 48 y 49. Nos preocupa que, según el reporte oficial, el 95% de los establecimientos no cumple con los cupos de parqueadero, el 84% incumple con licenciamiento y planos, el 63% invade el espacio público, el 16% no cumple con un área mínima de funcionamiento y un 5% incumple con el uso del suelo”.

Yepes dijo que “nos preocupa que cuando preguntamos por los datos de insonorización en ninguna dependencia de la Alcaldía los tienen. En mi casa puse vidrios especiales para aislar el ruido, pero la música de estos sitios la escuchamos desde varias cuadras a la redonda”.

En tal sentido, el concejal Francisco González manifestó que “he pedido que debemos ejercer un mayor control con el tema del ruido. Hay que ver cómo desde las Secretarías del Interior y de Salud se hace cumplir el nivel del sonido que se maneja en los establecimientos”.

El cabildante agregó que el tema de los horarios es otro de los puntos álgidos de la discución. “Hay algunos comerciantes que tratan de evadir la hora límite de las 2:00 a.m. para la rumba. Mientras esto no cambie va a ser complicado que la misma ciudadanía permita que se extienda este horario. Hay que hacer mucha pedagogía para que la diversión de unos no incomode el descanso de otros”, expresó.

A su turno, el representante de Unibares Santander, René Rincón, se mostró de acuerdo con el cumplimiento de la norma y dijo que “queremos cooperar con la Alcaldía en la creación de un equipo técnico que se encargue de controlar el nivel de los decibeles. Quienes no cumplan deben ser sancionados o no deben tener permisos para operar. Necesitamos llegar a consensos para trabajar y respetar”. El líder del gremio nocturno insistió en que el horario debería extenderse hasta las 4:00 a.m. durante los fines de semana.

La inseguridad

Al respecto, el concejal Cristian Reyes criticó que, para el caso de Cuadra Play. el control de seguridad esté en manos de empresas de logística. “Hemos visto agresiones en contra de algunos clientes de estos establecimientos y aquí debe haber un control efectivo de la Policía, quienes pueden ejercer la autoridad”, indicó.

Reyes Aguilar propuso la conformación de escuadrones con iniformados del Grupo de Operaciones Especiales en motos de alto cilindraje para que actuén de forma inmediata en caso de registrarse hurtos en modalidades de fleteo y raponeo.

“Hay que actuar de manera vehemente pero también llegar con inversión social para generar empleo y lograr bajar índices de delincuencia”, acotó el corporado.

A su turno, el concejal Robin Hernández tomó la palabra y denunció que “muchos de los robos que se cometen en en esta comuna y otros sectores de la ciudad son por parte de bandas que se conforman en ciudades como Bogotá y Medellín y van de corerría para delinquir. Bucaramanga no ha sido ajena a este flagelo al que debemos hacerle frente”.

Hernández solicitó a Migración Colombia intensificar los operativos para verificar antecedentes y legalidad de población de países vecinos, ya que “así como hay personas buenas que vienen a trabajar, hay otros que vienen a hacer daño a nuestra ciudad”.

¿Qué dijo la Alcaldía?

El secretario (e) del Interior de Bucaramanga, Ángel Darío Gutiérrez, anunció que “diseñamos dos reacciones motorizadas para hacer un ataque fuerte y frontal contra la criminalidad. La próxima semana entrará a operar y apoyará el Plan Navidad de seguridad”.

Para el tema de control de decibeles en establecimientos nocturnos, el funcionario informó que habrá un seguimiento “estricto de los requisitos de los establecimientos públicos para operar. Necesitamos además un control social por parte del gremio para que se unan y conviertan su enrorno en un lugar seguro.

Tras esta sesión descentralizada, se prepara un debate de Control Político en el Concejo para debatir sobre las problemáticas de esta comuna.