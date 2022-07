No solo preocupa la existencia de un mercado negro, que controla la comercialización ilícita de mercurio y cianuro, utilizado en el proceso de extracción ilegal de oro en inmediaciones del municipio de California, Santander. También genera inquietud las más de 4.000 hectáreas, ubicadas en el área de influencia del Páramo de Santurbán, asignadas inicialmente mediante un contrato de concesión minera a la empresa canadiense Eco Oro, ahora invadidas por un grupo de mineros ilegales dedicados a extraer oro de forma ilícita. Muchos de ellos foráneos y migrantes.

Genera alarma que esta red clandestina de mercurio y cianuro es el primer eslabón en una larga cadena de actores ilegales, que son responsables de la grave contaminación detectada con metales pesados, altamente nocivos para la salud humana, de la quebrada La Baja y los ríos Vetas y Suratá. Estos afluentes están conectados a la cuenca hídrica que nace en el Páramo de Santurbán, que surte de agua potable a Bucaramanga y el área metropolitana. Es más, se estima que 2,3 millones de personas reciben el líquido que brota del Páramo de Santurbán.

No solo causa incertidumbre que el pasado 17 de mayo se conociera que la Gerencia de Operaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga detectó “con gran preocupación que los análisis de laboratorio de las muestras de agua cruda tomadas a las 6:00 a.m., a la entrada de la Planta de Tratamiento de Bosconia, arrojaron una concentración de mercurio total de 100 UG HG/L (microgramos de mercurio por litro de agua) cuando la norma establece 2 UG HG/L”. Este registro significa que el aumento de trazas de mercurio se elevó, en este episodio, 49 veces por encima del límite permitido legal. Un valor muy alto de mercurio, elemento químico altamente tóxico y que genera efectos dañinos en la salud de las personas.

Lo que también inquieta es el manejo de la información dada a estos registros de contaminación de metales pesados en ríos y quebradas conectadas al área de influencia del Páramo de Santurbán.

Para empezar, la última alerta por niveles muy altos de mercurio en el río Suratá se conoció el 17 de mayo pasado. Según el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB, un hecho de esta proporción no ocurría en los últimos 20 años.

Los reportes oficiales consignaron que ocurrió el pasado 23 de febrero, pero solo se hizo público 84 días después gracias a la filtración pública de un documento de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que hizo la Veeduría Ciudadana Activa, organización vigilante de los procesos ambientales en la región. Ni la Cdmb o el AMB comunicaron a la opinión pública de este evento cuando ocurrió.

Lo que muchos se preguntan es por qué este reporte, de gran interés para la región, no se hizo público por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que inicialmente lo detectó y suspendió la captación de agua cruda. Tampoco lo hizo público la Cdmb, que recibió la notificación del AMB, por tratarse de la autoridad ambiental. También surgen cuestionamientos sobre qué tan frecuentes son estos episodios.

Voceros tanto del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, negaron omisión o falta de transparencia para informar sobre estos eventos. Explicaron que la información, en su mayoría técnica y especializada en bases de datos con terminología química, está consignada en complejos reportes de trazabilidad publicados en sus páginas de internet.

“Allí está toda la información...”, dijo una de las fuentes consultadas por Vanguardia.

No obstante, esta respuesta no es suficiente para Ramiro Vásquez Giraldo, veedor ciudadano y coordinador de Ciudadanía Activa Santandereana, ya que es necesario informar con responsabilidad sobre la alta contaminación de los afluentes hídricos de Soto Norte.

“Mucha gente saca provecho de las marchas por el agua. Muchos sacan sus réditos políticos de las campañas para defender el Páramo de Santurbán y el agua. Eso se volvió un fanatismo político. Es necesario que haya transparencia en la información. Cuando nos enteramos de este episodio grave de presencia de mercurio lo hicimos público e instauramos las denuncias, pero no sabemos si han ocurrido otros más, presumimos que sí, pero se necesita más información al respecto”.

El veedor ciudadano Ramiro Vásquez Giraldo agregó que a este problema se suman “los graves vertimientos domésticos que realizan más de 10.000 hogares en toda la provincia de Soto Norte, los cuales no tienen ningún tratamiento, llegando al cauce de la quebrada La Baja y generando mayor contaminación”.

Los otros reportes de contaminación

Vanguardia conoció reportes oficiales tanto del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, donde en el último año se registran no menos de ocho eventos importantes que “generan preocupación” al detectarse niveles de mercurio, provenientes de la minería ilegal, que excedieron los criterios sanitarios de calidad de agua en la cuenca hídrica que desciende del Páramo de Santurbán.

Estos informes abarcan muestras tomadas en la quebrada La Baja (municipio de California), y los ríos Vetas y Suratá, en cuyas riberas se asientan diferentes comunidades, y el agua es utilizada en diferentes labores agrícolas y familiares. Ninguno de estos denominados “eventos importantes” fue comunicado en su momento a la opinión pública, ni por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ni por la Cdmb.

Por citar un ejemplo, el 28 de febrero de 2021 en la quebrada La Baja, muy cerca a la confluencia con el río Vetas, se detectaron 15,3 microgramos de mercurio por litro de agua, cuando el límite permitido por las autoridades sanitarias es de 2 microgramos de mercurio por litro de agua. En las orilla de esta quebrada, en jurisdicción del municipio de California, se ubican tanques para moler la piedra con oro que se extrae de las minas de forma ilegal.

Estos tanques son unos tambores de considerable tamaño, junto a la quebrada La Baja, que contiene unas bolas prensadas de hierro. Allí se introduce la piedra con el mercurio por dos horas y media aproximadamente. El mercurio se usa para separar y extraer el oro de las rocas. El mercurio se adhiere al oro, formando una amalgama.

Según los expertos en salud, este es el uso más contaminante que se le puede dar a este metal pesado. En muchos casos solo el 10% del mercurio agregado a un barril se combina con el oro para producir la amalgama. El resto, el 90%, se denomina sobrante. Mediante técnicas muy rudimentarias los mineros ilegales de California lo extraen y lo reciclan. No obstante, ellos mismos admiten que en este proceso se libera mercurio a las fuentes hídricas, un ejemplo, la quebrada La Baja, que a su vez entrega sus aguas al río Vetas, afluente del río Suratá, que llega a Bucaramanga.

Otro episodio ocurrió el 6 octubre de 2021, en el río Vetas, muy cerca al casco urbano de la localidad con el mismo nombre, distante 36 kilómetros de Bucaramanga, donde se detectaron 30 microgramos de mercurio por litro de agua.

Al respecto, un profesional que conoce del proceso, y que solicitó reserva de su identidad, admitió que existiría un hermetismo oficial para dar a conocer estos registros a la opinión pública. “Una parte porque desconocemos los verdaderos eventos que los provocan, y prevalece la idea de no resolver de fondo las situaciones que los generan. Además, las personas que deben tomar las decisiones de fondo normalmente no tienen el conocimiento necesario de la norma. Las decisiones para frenar esta contaminación no se toman...”, precisó.

Un documento de la Cdmb, al que tuvo acceso Vanguardia, señala que “...los eventos más recientes confirman la presencia de actividades relacionadas con mercurio a partir del 2021 y se concluye que esta actividad se ha amplificado, al punto que llegó al episodio de febrero pasado cuando se registró 100 microgramos de mercurio por litro de agua...”.

Al respecto, el ingeniero químico y experto en temas ambientales Jairo Puentes Bruges aseguró a Vanguardia que “es muy grave que no se informe ampliamente sobre estos problemas a la ciudadanía, pues el uso de aguas contaminadas puede generar graves problemas de salud. Esta contaminación la he denunciado en mis columnas de opinión por varios años, por ejemplo, que un análisis del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (en el 2015) han reportado concentraciones preocupantes de mercurio y arsénico en la quebrada La Baja y el río Vetas, que desemboca en el río Suratá. La contaminación, entonces, podría no ser solo de mercurio...”.

El experto enfatizó que tanto el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, como la Cdmb, están en la obligación de informar a la ciudadanía sobre el resultado de los análisis al agua cruda que se capta.

“Como he mencionado en columnas anteriores, en el último Estudio Nacional del Agua (ENA 2014) Bucaramanga ya aparece en zona roja cuando se hace un balance entre la oferta disponible y la demanda de agua (Índice de uso del agua). Estas anomalías no son inventos de los ambientalistas...” aclaró Puentes Bruges.

Además, hizo un llamado para indagar sobre el arsénico, un reconocido tóxico “que ya ha ocasionado problemas en otros países. He citado análisis realizados por el Acueducto de Bucaramanga que habían detectado la presencia de arsénico en las aguas de la quebrada La Baja y el río Vetas. Este desemboca en el río Suratá, fuente importante de abastecimiento de agua para Bucaramanga y otras poblaciones. El arsénico se encuentra en la montaña y es extraído por procesos mineros que dejan material residual que se descarga en depósitos de los llamados relaves mineros. Ahora, si se liberó arsénico, es posible que también se hayan liberado otros elementos peligrosos; como es el caso de materiales radiactivos como el uranio. Se sabe que en estas montañas hay yacimientos de uranio. Sería interesante que las autoridades competentes realizaran mediciones de materiales radioactivos en la subcuenca del río Suratá; pues no se conoce información sobre el tema...”.

¿Qué dicen las autoridades?

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga aseguró que adelanta gestiones propias como autoridad ambiental en la provincia de Soto Norte, verificando con mediciones periódicas la contaminación con metales pesados en esa cuenca hidrográfica. Lo mismo que le solicitó a la Alcaldía de California pronunciarse sobre los controles a la minería ilegal en la zona de influencia del Páramo de Santurbán.

La alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, aseguró que delegó en la Policía Nacional el control a la minería ilegal. Un informe de la Policía de California advierte que se han realizado diferentes operativos donde se han incautado desde explosivos hasta material químico y se han realizado varias capturas por explotación ilícita de yacimientos mineros en las veredas Angosturas, La Baja, Los Ángeles, El Centro, Cerrillos, La Inmaculada, Tronadora y La Meseta.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, informó que el año pasado, la Policía capturó a 63 personas en Bucaramanga, Girón, Lebrija, Rionegro y Vetas por realizar actividades de minería ilegal, e incluso en un caso, se identificó a una persona utilizando mercurio en jurisdicción de Bucaramanga.

En mayo pasado, cuando se hizo público el evento donde se registraron 100 microgramos de mercurio por litro de agua, Hernán Clavijo Granados, gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que este episodio tendría múltiples causas, “principalmente, la minería; pero, también puede ser remoción del lecho del río porque son metales pesados que normalmente se decantan a la parte baja del río y cuando hay algún fenómeno de remoción se disuelven y llegan a nuestra captación”.

“En ese momento se suspendió la captación de agua en la Planta Bosconia durante ocho horas, con el fin de evitar que este líquido altamente contaminado con mercurio llegara al sistema. Queremos dar un parte de tranquilidad. Es potable el agua que consumen los habitantes Bucaramanga, Floridablanca y Girón”, precisó en su momento Clavijo Granados.

Esta semana, Jaime Fabián Jaimes Rojas, gerente Operativo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, dijo que si bien la norma establece 2 microgramos de mercurio por litro de agua, el AMB cuenta con un sistema capaz de filtrar hasta 14 microgramos de mercurio por litro de agua.

“Cuando se pasa de ese valor no se capta el agua, y nos toca, como plan de contingencia, cerrar la bocatoma. Nosotros siempre estamos haciendo un monitoreo del agua cruda. Cuando ocurre un episodio notificamos a la autoridad ambiental, razón por la cual ellos son los que tienen que velar por ese tema...”.

Al preguntarle al funcionario sobre qué tan frecuentes son estos casos, admitió que “son repetitivos” los episodios donde se detecta mercurio entre 2 microgramos de mercurio por litro de agua y 14 microgramos de mercurio por litro de agua. “Eventualmente se presentan en ese rango. Claro hay momentos en los cuales no tenemos ningún registro, pero sí se han registrado últimamente. Pero en esos valores somos capaces de filtrarlos para tranquilidad de nuestros usuarios...”.

Quienes no pueden estar tan tranquilos son las comunidades que habitan entre la bocatoma y el Páramo de Santurbán. Por ejemplo, Juan Carlos Meléndez, líder comunal de la vereda Rosa Blanca de Bucaramanga, explicó que si bien las familias de la zona no toman agua del río Suratá, mucha gente acostumbra a bañarse en este afluente y a realizar los llamados “paseos de río, con almuerzo incluido”.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, alertó que la exposición al mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede causar graves problemas de salud, ya que es un químico tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones, entre otros órganos.

Lo que viene

La Procuraduría General de la Nación realizó, el pasado 3 de junio, una mesa de trabajo interinstitucional para concertar medidas ante el riesgo que existe en Santander por la calidad del agua, debido a los altos índices de mercurio, producto de la minería ilegal en California. A este encuentro fueron invitadas al menos 20 entidades de orden nacional, departamental y local, de manera que se pudiera consolidar un plan de acción, que permita a las distintas autoridades atender la actividad minera ilegal que se adelanta en la provincia de Soto Norte, así como los impactos socioambientales que causa, en especial, la contaminación con mercurio de las fuentes hídricas.

Gustavo Guerrero, delegado Ambiental de la Procuraduría, le dijo a Vanguardia que en la mesa técnica se concluyó que es necesario contar con un sistema de información permanente, que con transparencia, estuviera alertando a las autoridades municipales como también a la ciudadanía sobre los episodios de contaminación con metales pesados. “Ese fue uno de los compromisos que asumieron las entidades. Se comprometieron a hacer público un sistema de alertas...”.

No obstante, un funcionario de una entidad oficial, convocado a esa mesa de trabajo, le dijo el pasado viernes a Vanguardia, que han pasado cuatro semanas y “la Procuraduría no ha enviado el documento de trabajo interinstitucional. Qué quiere decir eso, que cada entidad ahora mismo trabaja por su cuenta en el tema de contaminación y estamos a la espera del documento de la Procuraduría para unir esfuerzos...”.

La Procuraduría respondió que se acordó realizar unas mesas temáticas sobre la contaminación con mercurio el próximo 26 de agosto en Bucaramanga, donde se buscará establecer objetivos, indicadores, metas y cronogramas detallados del plan de acción frente a este problema. Pero mientras se logran estos acuerdos, sigue la preocupación por los niveles de contaminación y la falta de información, y cada día cuenta.