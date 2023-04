$!Los detalles del CAI de Acapulco, Girón, que podría comenzar a operar en junio

El acta de liquidación de dicho contrato de construcción precisa que los trabajos se finalizaron el 1 de abril de 2022. Es decir, hace más de un año se terminaron a cabalidad las obras y hasta la fecha este comando no tiene ni el primer policía.

“También nos hablaron de asignar hombres del Goes (Grupo de Operaciones Especiales), pero aún no tenemos la certeza”, aclaró el líder comunal.

El año pasado, desde el Municipio, se anunció que la idea era disponer de alrededor de 20 uniformados para el CAI de Acapulco, cifra que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

“En los últimos días se realizaron varias verificaciones. La visita más reciente se realizó la semana pasada, con una delegación que vino de Bogotá. Por ahora no nos han confirmado cuántos policías asignarían”, informó Juan Ordóñez García, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, de la vereda Acapulco.

“Es un apoyo que necesitamos mucho en esta zona, en donde varias veredas han resultado perjudicadas por los robos constantes. La Policía hace algunos patrullajes en el día, pero no tenemos una presencia permanente de ellos en esta área”, indicó el presidente de la JAC de Acapulco.

“El control y la vigilancia no son permanentes”

¿Y los otros dos CAI para cuándo?

En noviembre pasado, Vanguardia publicó un informe, titulado “Denuncian tres ‘elefantes blancos’ de la seguridad en Girón”, en el cual se alertó que dicha infraestructura no estaba en uso a pesar de su cabal culminación.

Según el comandante de la Mebuc, con el CAI del Palenque actualmente se adelanta un proceso administrativo similar al que se ejecuta en Acapulco. Por ende, se espera que dicho comando sea entregado a la Policía Metropolitana en junio próximo.

No obstante, la actual Administración Municipal de Girón no ha precisado qué sucederá con el CAI de Villa Carolina II. Vanguardia trató de contactar a Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad Local, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo respuesta.

Al respecto, en pasados días Yulia Rodríguez, alcaldesa de Girón, informó que “una de nuestras prioridades es la seguridad y el recibimiento por parte de la Policía de los tres CAI. Estamos a la espera de que nos den fechas establecidas para el inicio del servicio”.