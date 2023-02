$!Los líos que enfrenta Tránsito de Bucaramanga por cobros de porte de placa

Por no dar “cabal cumplimiento” a las órdenes impartidas por la justicia, el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga abrió formalmente un incidente de desacato en contra de Carlos Enrique Bueno Cadena, quien el pasado 22 de diciembre fue presentado por la Alcaldía como el Director de Tránsito de Bucaramanga.

El Juzgado Quinto le dio tres días al Director de Tránsito de Bucaramanga para que “acredite el cumplimiento de lo ordenado en el auto del 18 de noviembre de 2022, o manifieste las razones por las cuales no dio cabal cumplimiento a lo allí ordenado”.

Tanto el veedor como el Juzgado señalan que Tránsito no tomó los correctivos o acciones necesarias para garantizar la suspensión de este recaudo.

En sus consideraciones, la jueza que aperturó este desacato explicó que la Dirección de Tránsito no demostró con claridad la suspensión efectiva de tales cobros.

“Con este acuerdo, en lo que respecta a la tasa de porte de placa, va a suceder lo mismo que en años anteriores: será declarada ilegal y no se podrá cobrar. En estos momentos Tránsito hace el recaudo de 2023 porque los actos administrativos gozan de presunción de legalidad. O sea, esto se está convirtiendo en una burla a la justicia por parte de la entidad”, agregó Guerrero.

Otro de los argumentos expuestos por este veedor se relaciona con la forma en la cual se estableció esta tasa por porte de placa. Conforme con lo manifestado, Tránsito no tiene la competencia para reglamentar o fijar este tipo de cobros.

¿Qué dice Tránsito de Bucaramanga?

Carlos Enrique Bueno Cadena, director de Tránsito de Bucaramanga, ante los señalamientos expuestos respondió que “yo asumí como Director General de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el 21 de diciembre de 2022. Una vez me enteré de la medida cautelar, emití la resolución 611 del 30 de diciembre de 2022, ordenando cumplir con la medida cautelar ordenada por el juez, información que se le suministró al juzgado, el cual decide abrir el incidente de desacato solicitando se informe las actuaciones del 18 de noviembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022, información que el día de hoy se le fue suministrada”.

En su defensa, el funcionario también aseguró que “al día de hoy es importante indicar que la entidad no se encuentra en desacato, ya que está cumpliendo con la suspensión provisional de los cobros de derecho anual de placa de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. También es importante aclarar que el cobro diario para autos no supera los 280 pesos y para motos no supera los 177 pesos”, precisó Bueno Cadena.