$!Los mariachis de Bucaramanga están que se cantan: Así puede ayudarlos

El confinamiento ante el riesgo de contagio por coronavirus ha puesto en aprietos a diversos sectores, como la industria cultural y de entretenimiento. En Bucaramanga uno de los gremios afectados es el de los mariachis.

El pasado fin de semana se celebró el Día de la Madre, de seguro este año fue el más atípico de todos. Usualmente en esta fecha los agasajos incluían visitas familiares y banquetes, abundaban los besos y los abrazos entre los invitados a los festines.

Salvo la serenata que el Gobernador de Santander le brindó a las madres desde una carroza que recorrió diferentes sectores de la ciudad, no se han vuelto a escuchar las trompetas, guitarras, ni las voces roncas de los mariachis.

La última serenata

El cantante Diego Forero, más conocido como El Potrillo, relató el drama que viven él y sus colegas en medio del confinamiento. El joven recuerda que el pasado sábado 14 de marzo ofreció junto a sus nueve músicos los últimos shows de manera tradicional. “Ese día hicimos aproximadamente 7 serenatas”.

Después, el negocio cayó en picada. Antiguamente, de martes a viernes esta agrupación musical hacía hasta dos presentaciones diarias, mientras que los fines de semana el volumen era mucho mayor.

Esta situación puso en aprietos a los integrantes de ‘El Potrillo y su Mariachi’. La crisis ha sido tan asfixiante que a uno de ellos, de nacionalidad venezolana, no le quedó más alternativa que regresar a su país. “Tuvo que irse la semana pasada porque le fue imposible pagar arriendo. Tenemos confianza en que cuando todo mejore pueda regresar. Le colaboramos bastante, pero cada vez se ha venido alargando la cuarentena y ya no pudimos ayudar más”, lamenta Forero.

El joven reside con una tía adulta mayor que no goza de pensión, por lo que debe asumir los gastos del hogar. “No tengo casa propia, así que pago arriendo. Estamos tratando de conciliar porque solo he podido pagar la mitad del mes pasado y la mitad de este mes. Estoy pensando cómo reunir recursos... Hay que comer antes de pagar arriendo”.

Otra pesadilla vive el trompetista Manuel Mantilla Sánchez y su esposa, la contante Luz Dary Carreño Medina, que con cinco músicos más conforman el Mariachi Mi País. Esta familia teme que las restricciones mantengan suspendidas las fiestas y las discotecas, que eran la fuente de su sustento.

“Vivo en estrato 4, no porque quiera sino porque me queda cerca de la oficina y al colegio de los niños. Nos están ayudando mi hermana y mis cuñadas, quienes nos traen mercados... Nos alcanzamos a endeudar con los servicios públicos dos meses. Tengo tres hijos, dos son gemelos y uno de ellos autista. Es una situación complicadísima...”, cuenta Manuel.

Una condición similar padece Pablo César Guerrero, director violinista y cantante del Mariachi Nuevo Guadalajara 2000, agrupación integrada por 13 músicos.

Asegura que por el aislamiento preventivo obligatorio se le cancelaron las serenatas que tenía programadas, incluida una presentación junto al concierto que iba a brindar Jessi Uribe. “Nadie ha podido trabajar, ni siquiera el Día de la Madre. Las discotecas permanecen cerradas. Todos los mariachis y artistas de los demás géneros estamos completamente varados”.

Uno de los asuntos que más preocupa a Guerrero es la educación de sus hijos. “Tengo tres niñas en la universidad. Veo una complicación para pagar el próximo semestre. Los ahorros ya se van acabando, solo hay gastos y pocos ingresos”.

Serenatas virtuales

Diego Forero recalca que deben buscar alguna opción para sobrevivir. Una de las formas que los músicos tratan de impulsar son las serenatas virtuales, pero este modelo significa una mayor rivalidad. “No solo competimos con los de Bucaramanga, sino con gente de otras ciudades. Muchos están manejando precios demasiado bajos y nos perjudican”.

El Potrillo asegura que esta nueva opción ha tenido buena aceptación en algunas personas, pero critica a los malintencionados que sabotean las publicaciones con las que ofrecen los servicios. “Hacen malos comentarios, como que es una ridiculez y que prefieren poner a Vicente Fernández por Youtube”.

Forero asegura que el público no está dispuesto a pagar más de $50 mil por el show, un valor mucho menor a los ingresos de cualquier jornada del pasado. “Me toca hacer las serenatas solo. No nos reunimos por la medida de pico y cédula, me da miedo que salgan y los multen. Prefiero hacerlo yo solo como cantante, con lo que hago les colaboro con mercados. Saco un porcentaje para ellos”.

Si desea contactar a Diego Forero, comuníquese al teléfono: 317 4348579