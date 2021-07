Los mitos y verdades de las vacunas contra el COVID-19 aplicadas en Santander

Las autoridades han recalcado que las vacunas adquiridas en el país son seguras, eficaces y efectivas frente al virus. No obstante, recientemente Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, dijo que estas vacunas han demostrado una efectividad para disminuir la incidencia de casos sintomáticos, pero subrayó que esta reducción nunca es del 100 %. Es posible que una persona se infecte después de estar vacunada, incluso si tiene el esquema completo. "El principal objetivo de salud pública en este momento es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, por cuanto tiene un mayor impacto humano, social y económico, como sobre los sistemas de salud", indicó Fernández Niño.

¿Inmortales?

Aunque las vacunas reducen la probabilidad de la infección, es posible que se presenten infecciones en personas vacunadas. “La probabilidad de hospitalización en UCI, complicaciones y muerte, si bien tampoco son de cero, son muy bajas en personas con el esquema completo”, agregó el funcionario. Fernández Niño hizo énfasis en que “la vacuna no es una cura ni nos hará inmortales. Las vacunas lo que hacen es reducir la probabilidad de un evento, que en este caso principalmente es la probabilidad de morir por el virus o tener cuadros de COVID-19 severos y luego, sí un efecto en la reducción del contagio”.

Efectividad y eficacia

Carlos Enrique Trillos, epidemiólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, detalla que el concepto de eficacia hace referencia a la protección de la vacuna encontrada en los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que son estudios con un riguroso control de condiciones y variables, que no se tiene en la vida cotidiana. Marcha parte desde Neomundo hacia Floridablanca y ocasiona traumatismo vial Video: Una persona cayó del segundo piso de una clínica en Bucaramanga Entre tanto, la efectividad es el grado de protección de la vacuna que se obtiene de resultados de estudios observacionales que hacen un seguimiento a personas de la población que ingresaron a los programas de vacunación dirigidos al público, bajo las condiciones de la vida real, cotidiana, sin el control que se tiene en los experimentos. Es decir, la efectividad depende de múltiples factores, que incluyen las características de las poblaciones vacunadas, de la respuesta inmune de cada persona, las variantes circulantes en la región, entre otros. La protección que se mide contra la infección sintomática, complicaciones y mortalidad es mucho mayor luego de la segunda dosis, para las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, que tienen un esquema de dos dosis.

¿Cuál ofrece mayor protección?

El docente afirma que los estudios científicos de las vacunas no son totalmente comparables, dado que se realizan en condiciones y poblaciones diferentes. Los valores de eficacia y efectividad son valores de referencia que las autoridades y organismos reguladores consideran al realizar la evaluación para aprobación plena o para uso de emergencia. Carlos Trillos recuerda que la eficacia que considera la OMS como límite para aprobar una vacuna contra COVID-19 es del 50%. Todas las vacunas incluidas en el Plan Nacional de Vacunación de Colombia superan este límite. "Igualmente, son seguras y los eventos adversos graves son raros, lo mismo que ocurre con las vacunas disponibles para la prevención de otras enfermedades". Estudios preliminares, han mostrado que las vacunas son efectivas contra las variantes, unas más que otras, incluidas las de preocupación alfa, beta, gamma y delta. Esto aún es objeto de estudio.

El beneficio de la vacunación sobrepasa ampliamente el riesgo. Paul R. Hunter en una reciente publicación en el British Medical Journal (BMJ) comenta que rechazar la vacunación por esperar la vacuna “preferida”, representa un mayor riesgo de morir por COVID-19 antes de recibir la vacuna preferida, ¿se justifica?

¿Ya hay resultados en Colombia?

Trillos indicó que actualmente, se están realizando los estudios de efectividad en varias partes del mundo para las diferentes vacunas. Para el caso de Colombia, el 1 de Julio de 2021 el Ministerio de Salud presentó resultados preliminares, con fecha de corte del 14 de junio, en los que se observa una reducción importante de la mortalidad en los vacunados con esquema completo de los biológicos de Pfizer y Sinovac, sin diferencias significativas entre las dos, según el comunicado oficial. Hay otros estudios regionales, como los que se llevan en Antioquía, en los que se observa una reducción importante de complicaciones y mortalidad. Lo informado aún no es concluyente.

¿Por qué no estoy protegido tan pronto se aplica la primera dosis?

El epidemiólogo detalló que la vacunación consiste en la presentación de los agentes infecciosos o parte de ellos al sistema inmune, encargado de las defensas del cuerpo. "Esto implica el reconocimiento de estos por el sistema, la activación de mecanismos de producción de anticuerpos y de memoria. Esto tarda un tiempo y con frecuencia requiere refuerzo, como cuando se hace un repaso al estudiar algo". El experto subraya que una persona se puede infectar antes o inmediatamente después de la vacunación con la primera dosis, con un sistema inmune que no ha tenido tiempo para organizar una respuesta efectiva, por lo cual no alcanza a responder adecuadamente Por esta razón advierte que el tiempo en el que se puede tener una buena protección es de dos semanas después de completar el esquema de vacunación recomendado, de una dosis para el biológico de Janssen y dos para los de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

Lo anterior, no quiere decir que no haya una protección desde la primera dosis de las vacunas con esquema de dos dosis, lo que sucede es que la protección es menor y se incrementa poco a poco, especialmente luego de la segunda dosis para las vacunas que la requieren. No se debe olvidar que cada persona responde diferente a la vacuna.

¿Qué tanto se reduce el riesgo de infección?

La reducción del riesgo de infección con cada vacuna se refleja en la eficacia de cada una, como se mencionó anteriormente. La reducción del riesgo de infección sintomática es elevada, y el de complicaciones y mortalidad es significativamente mayor. Esto no quiere decir que la eficacia es del 100%; como en todas las vacunas, hay personas que se pueden infectar, complicar o morir si adquieren la enfermedad. "Esto depende de la respuesta inmune del individuo, de comorbilidades o enfermedades que reducen las defensas, del uso de medicamentos que bajan la inmunidad como los corticoides y algunos biológicos, así como del momento y grado de exposición".

¿Puedo llevar una vida ‘normal’ con el esquema de vacunación?

El maestro universitario considera que se puede llevar una vida con las condiciones de normalidad definidas en el país y en cada región, lo cual depende del comportamiento de la pandemia en el sitio. En Colombia, actualmente la circulación viral está activa y con gran dinámica, con más de 25.000 casos diarios, más de 500 muertes al día, una proporción de positividad de pruebas superior al 30%, un número de casos activos superior a los 150 mil, que hace que sea necesario ser muy rigurosos con la prevención. Ante esta condición, hay que recordar que si bien la eficacia y la efectividad de las vacunas es buena, no es del 100%. Por esto, es necesario conservar las medidas de prevención y autocuidado luego de la vacunación. Es decir, continuar con el uso de mascarilla respiratoria, distanciamiento físico de 2 metros, evitar multitudes, hacer las reuniones que sean estrictamente necesarias al aire libre o en sitios con buena ventilación natural, lavado de manos y control de aforos en cada lugar. Lo anterior, varía según el país. Hay lugares del mundo donde las condiciones se están aproximando a las que se tenían antes de la pandemia para personas vacunadas con esquema completo, con algunas precauciones, especialmente en lugares cerrados y en las multitudes. Esto depende de la circulación viral y las condiciones epidemiológicas del país y el lugar específico, lo que se debe verificar permanentemente.

¿Aunque no presente síntomas, podría contagiarme y transmitir el virus?

Al respecto Trillos precisó que una persona se puede contagiar, estar infectada, no tener síntomas o tener síntomas mínimos que ignora, como dolor leve y pasajero de cabeza, músculos, tos ocasional, a los cuales no se les pone atención. Esto hace que no se tomen precauciones, las personas no se aíslen, sigan circulando, y contagien a otros. Esto puede suceder igualmente en personas vacunadas, por lo que es necesario continuar en forma rigurosa con todas las medidas preventivas, especialmente con las condiciones epidemiológicas que se tienen actualmente en Colombia.

¿Realmente es baja la efectividad de Sinovac?

El médico reiteró que la vacuna de Sinovac, CoronaVac, es un biológico que funciona y protege a las personas vacunadas, especialmente contra complicaciones y la muerte. Sobre la 'mala fama' que algunos tienen sobre esta vacuna, el experto considera que algunas personas se quedaron solo con la cifra de eficacia presentado por el estudio de Brasil, cercana al 50% para COVID-19 sintomático, sin tener en cuenta la aclaración de que el mismo estudio mostró una protección de hospitalización del 100%. Pero es necesario mencionar que el mismo estudio de Brasil mostró una protección de hospitalización del 100% y que estudios en otros países con esta vacuna, como los de Chile, Indonesia y Turquía mostraron una eficacia mayor. Es necesario mencionar, que estudios en otros países, como Chile e Indonesia mostraron una eficacia mayor. Además, el de Turquía informó una eficacia del 84% para COVID-19 sintomático y del 100% para hospitalización. Igualmente, en Brasil se demostró que la eficacia contra la variante de preocupación (VOC) gamma es cercana al 50%, es decir, que no se reduce con esta variante. Un buen ejemplo de efectividad de la vacuna Sinovac es el estudio realizado en la población de Serrana, Estado de São Paulo, que mostró una reducción del 95% en la mortalidad, el 86% de las hospitalizaciones y el 80% de casos sintomáticos. Este resultado se arrojó después de vacunar con esquema completo de Sinovac a casi todos los adultos del lugar, entre febrero y abril, como lo informa la revista Science en junio de 2021. Es por esto, por lo que no es adecuado comparar las vacunas solo por la eficacia.

Las vacunas aprobadas por la OMS reúnen criterios de eficacia y seguridad necesarios para su uso. La lista actualizada al 3 de junio de 2021 incluye las siguientes vacunas: AstraZeneca, Johnson&Johnson (Janssen), Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm y Sinovac, las dos últimas de China. Esta lista es reconocida por la Unión Europea para ingresar a su territorio, aunque es un tema que cada país valida.

Falsedades

En torno a la vacunación se ha generado todo tipo de mitos que nada tienen que ver con la realidad. Incluso el Gobierno Nacional ha tenido que desmentir informaciones falsas y tan difíciles de creer, como que el brazo se convierte en un imán. "Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 genera esta reacción ni tiene capacidad de generarla. Las vacunas son compuestos orgánicos y agua, que en ningún caso pueden magnetizar. Lo que si puede generar es dolor en el brazo, algo de malestar general o fiebre. Podrá seguir su vida y no se le quedarán pegados elementos metálicos a su paso", explica el Ministerio de Salud en un video difundido en sus redes sociales. Inescrupulosos también comentan que el objetivo de las vacunas es insertar un chip diseñado por Bill Gates. Ante este mito, la cartera en cabeza de Fernando Ruíz señala que "biológicamente no es posible controlar a una persona con un dispositivo diminuto que se inyecta en el hombro. El objetivo de la vacuna es protegernos de la enfermedad grave y la muerte, no hacernos dependientes tecnológicos de alguna compañía".

“Es irresponsable y antiético poner en duda la efectividad de las vacunas en este momento crítico. No solo es contrario a la evidencia científica, sino que es poner en riesgo la vida de miles de personas, para las que cualquiera de las vacunas haría la diferencia”.