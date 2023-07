“Los parques eran marihuanódromos, los hemos recuperado”: alcalde Cárdenas pone el retrovisor en materia de seguridad

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, cuestionó la poca atención que, en su concepto, le dieron gobiernos anteriores a los parques de la ciudad, escenarios públicos por los cuales ha sido reconocida históricamente la capital de Santander.

Durante una entrevista con La Cultural FM (emisora púbica de Bucaramanga), el mandatario aseguró que durante su gestión ha comprobado que en los parques de Bucaramanga había abandono, negligencia y poca inversión.

“Los parques de Bucaramanga estaban completamente abandonados, sin inversión por parte del Municipio, y efectivamente, yo diría que no eran parques sino marihuanódromos, eran lugares que estaban capturados por la delincuencia y por las pandillas, no habían parques dignos, no habían juegos para niños, no estaban iluminados, no se les hacía mantenimiento, eso era real, lo que hicimos fue recuperarlos”, dijo Cárdenas al responder una pregunta sobre el aumento de consumo de drogas en los espacios públicos.

El mandatario señaló que ante la situación la Alcaldía ha tenido que hacer altas inversiones en los parques para que las comunidades tengan sitios de esparcimiento dignos, con programas ‘Mi parque mi espacio’, de la Secretaría del Interior.

En Bucaramanga hay cerca de 220 parques en barrios y comunas.

Según el alcalde Cárdenas, con las medidas e inversiones en los parques la dinámica ha cambiado y se ha comprobado que la ciudadanía asiste a estos escenarios públicos con mayor afluencia.

Sin embargo, reconoció que se necesita mayor acompañamiento de la Policía Nacional en los parques de la ciudad.