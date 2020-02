El puesto conformado por una pequeña mesa de madera, una ‘cava’ de icopor en donde se almacenan las empanadas y dos sillas, es mucho más sencillo que los demás que se hacen afuera de la universidad. Pero esto no fue lo que llamó la atención de David. En realidad, lo que lo soprendía era que en algunas ocasiones un niño y una niña acompañaban a una mujer en el negocio.

Fueron los pequeños quienes lo conmovieron y con los que empezó a acercarse para conocerlos mejor y quitarse cualquier tipo de prejuicio que había construido por verlos en la venta.

Así fue como estableció una relación de amistad con José y Sofía, dos hermanos de 13 y 12 años, cuyas vidas no se alejan de las de cualquier niño de su edad. Al conocerlos, David se dio cuenta que como la mayoría, la inocencia era su rasgo característico, le contaron que una de las cosas que más les gustaba era jugar con sus amigos, que amaban la tecnología y que querían descubrir todo acerca del mundo.

Aunque tenían una vida normal, propia de cualquier niño, en algunas ocasiones José y Sofía sí debían salirse de la rutina para ‘echarle una mano’ a su madre, Ángela, quien con toda la ‘verraquera’ y el empuje de la mujer santandereana, había sabido sacarlos adelante, no solo a ellos, sino a su otra pequeña hija que tiene una discapacidad cognitiva.

Ángela, quien es madre soltera, incansablemente ha intentado por mucho tiempo encontrar un trabajo estable en donde su sueldo sea fijo y puedan brindarle todos los beneficios que un empleo legal es capaz de ofrecer. No obstante, aunque la búsqueda no ha surtido efecto, como toda buena colombiana se las ha ‘rebuscado’ para conseguir de manera honrada su sustento y el de sus hijos.

Hizo manualidades, también decoraciones, pero lo que más le ha ayudado para solventarse ha sido ‘plantarse’ por dos años afuera de la universidad donde estudia David a vender empanadas.

“Los muchachos de aquí son muy colaboradores y amables, pero yo quisiera tener un trabajo fijo porque a veces no nos alcanza la plata. Cuando no hay clase, eso me afecta mucho”, dice Ángela.