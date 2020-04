Lunes agitado en Bucaramanga: protestas, trancones y aglomeraciones en plena cuarentena

La indisciplina ciudadana quedó en evidencia una vez más durante en el gigantesco operativo que la Policía y la Dirección de Tránsito adelantaron en los diferentes puntos de acceso a la capital santandereana.

Desde las 6:00 a.m. un grupo de agentes se dio a la tarea de verificar uno por uno los documentos de los conductores de vehículos y motocicleta que pretendían ingresar a Bucaramanga. Quienes no estaban en su día de pico y cédula o no tenían los permisos adecuados para circular, fueron multados y sus vehículos inmovilizados.

Durante cerca de cuatro horas de duró el operativo en la autopista, frente al barrio San Martín, fueron inmovilizados decenas de motocicletas y varios vehículos. “Unos circulando en pico y placa, otros con los documentos vencidos y la mayoría infringiendo la cuarentena”, explicó una agente de Tránsito que estuvo en el operativo.

El alto flujo de vehículos que circuló por allí generó un trancón debido a que los agentes paraban uno por uno a los conductores para verificar la documentación.

Aglomeraciones en Metrolínea

Iniciada la mañana de este lunes, ciudadanos dieron a conocer su preocupación por aglomeraciones en el servicio de Transporte Masivo Metrolínea, según quedó evidenciado en videos en los que se ve a personas de pie en los vehículos.

“El único control es en la Estación Temprana y según dice Metrolínea, todas las estaciones tienen controles para no dejar subir gente de pie. Aquí podemos ver que esto es una total mentira, los reguladores de Metrolínea dejan subir a la gente de pie y la Policía no hace nada. En la Estación temprana hay más de 100 personas y sigue llegando gente”, dicen las denuncias.

La contingencia, dice Metrolínea, ocurrió porque los operadores no quisieron sacar más flota para la operación.

Pero las aglomeraciones no solo se vieron en Metrolínea. Un ciudadano grabó con su celular el momento en el que un taxi realiza lo que se conoce como servicio colectivo. En las imágenes se aprecia que en la parte trasera del vehículo se suben tres pasajeros con tapabocas.

Protestas de comerciantes y ciudadanos

Sobre las 10:00 a.m., casi de manera simultánea se registraron dos protestas en Bucaramanga. La primera fue protagonizada por un grupo de 50 comerciantes en la calle 36 con carrera 15.

Los comerciantes aseguraron que están desprotegidos, sin poder trabajar y con necesidades apremiantes ente la crisis económica que enfrenta el país.

La otra protesta ocurrió en inmediaciones de la Terminal de Transportes. Allí varios ciudadanos bloquearon la vía exigiendo atención del gobierno local. Aseguran los manifestantes que nadie les suministrado ningún tipo de ayuda por lo que la situación es delicada. La Policía realizó el acompañamiento de la protesta.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta que la cuarentena se mantiene hasta el próximo 11 de mayo. Así las cosas la medida de pico y cédula sigue vigente en el área metropolitana así como las sanciones para quienes sean sorprendidos infringiendo la norma.