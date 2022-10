$!“Mafias sacan oro del Páramo de Santurbán”

No se trata de la megaminería o la llamada minería artesanal. Esta extracción de grandes cantidades de oro es operada por grupos organizados de mineros de la zona y foráneos, que acumulan ganancias mensuales que podrían superan los $30 mil millones, y manejan el mercado negro de comercialización de mercurio y dinamita.

Además de estos sectores, la extracción ilegal de oro por parte de estas “mafias” ocurre en las minas ‘Bodega’ y Emboque, que si bien no están el área del Páramo de Santurbán, hacen parte del título minero de Minesa. Estas cinco minas pueden congregar a cerca de 600 personas, que invadieron las áreas de los títulos mineros de Eco-Oro y Minesa, para explotar oro y generar contaminación con el uso descontrolado del mercurio.

Al preguntarle a la Ministra sobre la responsabilidad de este fenómeno, la funcionaria respondió que “en Santander se empieza a tener un fenómeno de lavado de activos, de tráfico de mercurio y explosivos. De la circulación de grandes capitales que este oro genera, pueden empezar proceso de corrupción. Es muy preocupante que todo esto pueda derivar en violencia. Esto debe ser una prioridad del Gobierno Nacional y también de las autoridades locales. No podemos dejar crecer una situación que después se convierta en un problema grave”.

Al respecto, la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, ha dicho que les corresponde a las autoridades ambientales y judiciales combatir este tipo de minería ilegal. En tal sentido, la Procuraduría General de la Nación le abrió en mayo pasado una investigación por presuntamente permitir la minería ilegal en su localidad y no tomar acciones preventivas en la contaminación del agua con mercurio.

Por otra parte, porque no se ha definido de manera clara cuáles serán las medidas ambientales a las que queden sometidos los bienes que allí se encuentran”. Al preguntarle a la Agencia Nacional Minera quién es el responsable de controlar la minería ilegal, la entidad aseguró que “teniendo en cuenta que en el área ya no existe título, el control de la minería ilegal se encuentra completamente en cabeza de las autoridades municipales” de California.

La Agencia Nacional Minera le dijo a Vanguardia que ha tenido conocimiento “de las actividades de minería, sin título minero, en el área del antiguo contrato de concesión No. 3452, cuyos activos sujetos a reversión no han sido transferidos aún a la Agencia Nacional Minera, en razón a que no se ha completado por un lado la documentación necesaria para ese fin.

La multinacional estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán y debido a la delimitación del ecosistema no pudo extraer ni un gramo de oro, pese a una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

Llegó a un punto de la mina donde no había oxígeno y se le paró el corazón. Allí murió. Otro caso. A un niño de 11 años se le partió la quijada producto de una explosión de dinamita. A él lo pasaron al médico como si hubiese sido herido en un accidente de tránsito. Hace unos tres meses un minero se partió las piernas y un brazo.

El minero arriesga siempre la vida. No solo se han presentado accidentes, sino muertos, el más significativo, además del minero muerto porque le disparó un soldado (el pasado 22 de julio, durante un operativo de control de minería ilegal) fue una persona de 42 años. No era minero, sino residía en Matanza y se metió a buscar oro buscando ganar dinero.

Mucha gente. Han llegado personas de Cáchira, Cucutilla, Matanza, Charta, Suratá, Bucaramanga y migrantes. No solo son hombres, hay mujeres, niños y jóvenes. Todos se enloquecen con el dinero.

La dinamita sube en cantidades, con el mercurio y tampoco nadie lo ve. Todos comen callados. Con toda esa plata y sabiendo que la vida no vale más de 500 mil pesos, es mejor quedarse callado. A usted le hablo porque lo conozco. Sé que no va a decir quién soy. Uno debe tener la boca cerrada allá, para evitar problemas.

Uno los ve, pero a ellos, en la zonas de la minas, no les tienen respeto. Les dicen: ‘¿usted es de la Cdmb?, usted es un malparido’. Allá la gente con plata, no le tiene respeto a nadie, ni a nada. También impera la ley del silencio. Usted que es periodista cuándo ha visto que la Policía, el Ejército o la Alcaldía de California digan que incautaron oro, o que incautaron mercurio, o cogieron un cargamento de dinamita. El oro baja en cantidades y nadie lo ve.

Ella no hace nada. Todo el mundo en California lo sabe. La única acción que ha hecho para controlar la pequeña minería fue sacar una resolución hace dos años diciendo que ordenaba a la Policía realizar las acciones necesarias para combatir la minería ilegal, pero no pasa nada. Nadie hace nada.

Las principales están en el área que era de Eco-Oro y se ubican en pleno Páramo de Santurbán. Eso es lo que uno no entiende. Tanto que hacen marchas y defienden el páramo en Bucaramanga, y allá no se dan cuenta que desde hace tiempo están sacando oro y contaminando el Páramo de Santurbán. Se está sacando oro de las minas ‘El Indio’. ‘El túnel-Diamante’, ‘La Perezosa’, ‘Bodega’ y ‘Emboque’.

Sí, por ejemplo, si hay una redada de las autoridades contra la minería ilegal en California, caerían justos por pecadores. La gente que organiza todo no está al interior de la mina, son otros lo que arriesgan la vida.

Entonces se forman grupos para sacar las ‘maletas’. Incluso hay socios que no sacan ya piedra, sino que organizan grupos y ellos cobran una comisión por eso. Esa es la más fácil. Se gana dinero y no arriesga la vida al interior de la mina. Ya hay identificadas unas personas que manejan esos turnos para sacar las ‘maletas’. Es toda una mafia en California...

* ¿Cuatro horas de trabajo?

Esos pelados les ayudaron a otros mineros a sacar ‘maletas’. Pueden ser 50 o 100 ‘maletas’. Eso no es tan fácil. Las condiciones son muy difíciles en la mina. Hay partes donde usted se mete y escasamente pasa el cuerpo por un hueco o se llega a unos salones donde el riesgo de caer por un abismo es muy alto. La piedra sale en costales ¿Qué hicieron los pelados? Sacaron 70 ‘maletas’ de roca y los organizadores les regalaron una ‘maleta’ de 20 kilos.

¿De un costal de 20 kilos obtuvieron $24 millones?

Sí. Es que las ‘maletas’ que están saliendo son muy ricas en oro. Hay maletas de $7 millones, de $13 millones y hasta de $20 millones por la cantidad de oro que le pueden sacar a la piedra con mercurio.

* En el proceso de extracción de oro se necesita triturar la piedra en unos molinos. ¿De quién son los molinos y dónde están?

Por todos lados. La gente tiene barriles (trituración en sus casas). Hasta un concejal tuvo barriles para triturar la piedra. Casi todos tienen alguien de confianza que tiene un montaje para triturar la piedra. Los barriles están regados por todo el municipio y el cauce de la quebrada La Baja.

* ¿Cómo funciona el negocio de la trituración de la piedra para obtener el oro?

La gente se echa su maleta a la moto y va a buscar donde moler la piedra. Otra cosa son los jefes. Ellos tienen camionetas y suben las ‘maletas’ para tritura. Hay gente que solo se dedica a triturar. Yo tengo un amigo que nunca se mete a la mina. A él llegan las ‘maletas’. Muele la piedra con mercurio y saca el oro. La arena le queda al dueño del molino. Esa persona procesa esa arena y le saca más oro. Por ejemplo, de unos 20 kilos de piedra se pueden sacar unos 50 gramos de oro. Hay ‘maletas’ que dan 180 gramos de oro, mal contado, son unos $42 millones de un solo costal. En cuatro días de trabajo se pueden sacar hasta 80 ‘maletas’.

* ¿Cuánto se le paga al dueño del molino?

Al dueño del molino se le deja la arena. Se le conoce como relave o ‘cola’. Él no la desperdicia. Vuelve y la trabaja con más mercurio. Le saca más oro. Luego esa arena la pasa a unas piscinas de cianuro para sacarle más oro. En este proceso puede sacar unos 15 gramos o 20 gramos de oro. Hay grupos de mineros que tienen sus propios molinos y la ganancia es mayor, como también la contaminación.

* Se afirma que están bajando ‘maletas’ para moler en Bucaramanga. ¿Es cierto?

La gente está bajando la arena de relaves o ‘colas’. En Bucaramanga varias personas tienen piscinas de cianuro para obtener oro. No tiene molinos, porque eso genera mucho ruido.

* ¿Dónde están ubicadas esas piscinas de cianuro?

En el Norte de la ciudad.

* ¿Cuánto oro están sacando de California?

Mucho. Usted no se imagina la cantidad de oro. Hay mineros que en cuatro días puede ganarse $1.000 millones. El dato exacto nadie lo tiene, pero yo he visto pedazos de oro del tamaño de una mano. No es exageración. Hay momentos en que la producción es muy mala, como hay tiempos que la mina saca mucho oro.

* ¿A qué horas saca el oro de las minas?

A toda hora. Día y noche.

* ¿Qué hace la gente con ese dinero?

En California hay cualquier cantidad de camionetas de alta gama. Usted las encuentra desde el casco urbano hasta la zona de las minas. Usted ve camionetas de $360 millones. La gente tiene entre $5.000 millones y hasta $10.000 millones en efectivo o en oro en sus propiedades. Ellos no pueden llevar ese dinero a los bancos. No los dejan abrir cuentas bancarias por las restricciones legales. Este año un minero se peleó con un cajero en Bucaramanga, que no lo dejó abrir una cuenta con $1.300 millones que llevaba en efectivo.

* ¿De quién son las camionetas de lujo?

De la gente que están sacando oro a diestra y siniestra. Lo primero que hace el minero es ir a beber, a buscar trabajadoras sexuales y a comprar carros. Muchos mineros de California parecen ya mafiosos por sus camionetas. La gente está comprando tierras, apartamentos y construyendo. Todo se paga en efectivo y a una sola cuota. Usted se imagina lo que podría pasar si la DIAN sube a toda esa zona a pedir declaraciones de renta.

* La llegada de personas que no son de la zona, junto a la cantidad de dinero que se maneja, usualmente traen fenómenos sociales como la prostitución y el consumo de drogas. ¿Sucede eso en California?

En California no hay prostitución. Las mujeres allá no dejan abrir un bar. Los mineros bajan a Bucaramanga. Se habla de hombres que han pagado hasta $10 millones a una trabajadora sexual. La cantidad de dinero que se maneja es impresionante. Hay unos bares en Bucaramanga que los reciben. Los cierran solo para ellos. Se pueden gastar hasta $100 millones en un día. Se les acaba la plata y se suben para California. Casi siempre son jóvenes.

El consumo de drogas se incrementó en el municipio y la Alcaldía no hace nada. Nadie hace nada. Hace poco se murió un joven, de una presunta sobredosis. El pelado apareció muerto en su cuarto. Un vecino mío es un pelado joven, y vende droga. Se disparó esa vaina muy fuerte en California. Uno ya ve niños desde los 12 o 13 años fumando marihuana.