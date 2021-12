Mañana se escoge el Consejo Municipal de Juventud en Bucaramanga

LOS JÓVENES EN LA DEMOCRACIA

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, dijo que en un proceso electoral como el de este domingo, los jóvenes podrán expresarse por la vía democrática: “Es preciso que ellos participen y se manifiesten de una manera empática y también se debe trabajar con ellos en algo que es fundamental, que es construir confianza”.

Añadió que “esto no es un proceso que se logra de la noche a la mañana y para eso el Consejo Municipal de Juventudes, que se elegirá mañana, será un espacio clave, pues ellos van a tener la oportunidad de estar muy cercanos a la Administración Local para transmitir sus necesidades. Ya hay propuestas que van acorde con la reactivación económica en la que estamos inmersos; de hecho, tenemos emprendimientos y convenios con el Sena y con el Imebú que apoyan a los jóvenes”.

“La elección de mañana es una oportunidad que tienen los jóvenes de participar a partir de actos serios y democráticos”, señaló Cárdenas Rey.

El Jefe del Gobierno Local reiteró que “estos Consejos Municipales de Juventud son mecanismos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los jóvenes ante la institucionalidad”.

“La razón por la cual empecé en la política tiene que ver con la lucha contra la corrupción que todos debemos librar, porque es un sentimiento de todos. No se vale que el dinero de todos termine en bolsillos de pocos. Por eso los jóvenes deben participar y hacerse valer en estos actos democráticos”, agregó.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es un Consejo Municipal de la Juventud, CMJ?

Es una instancia o mecanismo de participación juvenil de carácter autónomo, creado con el fin de facilitar la concertación, vigilancia y control de la gestión pública por parte de este sector de la población, en lo que tiene que ver con las agendas territoriales de las juventudes.

¿Cuáles son sus funciones?

Concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas, además de ejercer veeduría y control sobre la gestión pública. También participan en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales.

¿Quiénes los conforman?

Jóvenes entre los 14 y los 28 años elegidos popularmente de listas independientes, de procesos y prácticas organizativas formalmente constituidos, y de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente.

Por ser elegidos popularmente, ¿sus integrantes adquieren la calidad de servidores públicos?

No. Los Consejos Municipales y Locales de Juventud no son una corporación de elección popular, pues sus consejeros no gobiernan ni ejercen poder político en sus municipios. Tampoco reciben honorarios por su función.

¿Cuál es el período de un consejero de juventud?

Será de cuatro años, a partir de su posesión, que está prevista para abril de 2022.

¿Quiénes pueden votar en esta elección?

Los jóvenes entre los 14 y los 28 años que se encuentren inscritos en el Censo Electoral y los que hayan inscrito previamente su documento de identidad ante la Registraduría.

¿Cómo saber cuál es el puesto de votación asignado?

Debe ingresar a la página web de la Registraduría, ubicar la opción ‘Consultar mi puesto de votación’ y digitar el número del documento de identidad y así se visualizará el lugar en el que podrá ejercer su derecho.

¿Qué documento de identidad se debe presentar para votar?

Los jóvenes que tengan entre 14 y 17 años podrán ejercer su derecho al voto con la tarjeta de identidad. Quienes tengan entre 18 y 28 años podrán hacerlo con la cédula de ciudadanía, en cualquiera de sus versiones. Además, los jóvenes que hayan solicitado la cédula por primera vez pueden presentar la contraseña del documento. Un dato más: Los jóvenes que cumplan los 18 años justo el mismo día de la elección, o sea mañana, podrán votar con la tarjeta de identidad.

¿Cómo se distribuyen las curules?

Las curules se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora, así: 30% para los postulados por procesos y prácticas organizativas; 30% para jóvenes de partidos o movimientos políticos; 40% listas de jóvenes independientes.