Más de 2 mil estudiantes recibieron educación artística gratuita en Bucaramanga

El Director del Imct, Néstor José Rueda, expresó que a pesar de la pandemia que atraviesa la ciudad pudieron re pensarse para no detener su labor. "Nuestra gran escuela de formación pública, al igual que todas las escuelas del país tuvo que cerrar como medida preventiva. Sin embargo, rápidamente nos reinventamos y generamos formación a través de las plataformas digitales. Nuestros profesores se adaptaron a las nuevas circunstancias contando con las ayudas tecnológicas y la capacidad de ellos mismos para abordar esta situación crítica", dijo Rueda.

Además, aseguró que la Escuela continuará funcionando en el segundo semestre de este año y seguirá haciéndole frente a la situación actual.La EMA no solo brindó su oferta académica sino también aportó a los bumangueses una propuesta de contenidos artísticos y culturales digitales.

Un grupo de 57 artistas formadores de la Escuela junto con el equipo de coordinación y de apoyo psicosocial acompañaron día a día la experiencia, el interés y el talento artístico de la ciudadanía.

El reto de la formación virtual

La coordinadora de la EMA, Naya Gutiérrez, aseguró que uno de los desafíos más grandes en este semestre fue mantener el vínculo con los estudiantes para lograr su permanencia y evitar la deserción. “La EMA realizó adaptaciones de sus clases haciéndolas en línea y vía WhatsApp para facilitar la conexión de quienes sólo tenían un dispositivo móvil, como único medio de estudio. Incluso se realizaron clases personalizadas para garantizar la atención de todos los estudiantes”.

Entre las estrategias para promover la permanencia de los 2.800 estudiantes que hicieron parte del proceso, se destacó la realización de actividades de intercambio y diálogo con entidades y maestros con trayectoria artística en el ámbito nacional e internacional, lo que les aportó motivación para continuar.

Naya Gutiérrez explicó que “los estudiantes recibieron clases, trabajos, practicaron con sus instrumentos y además participaron en laboratorios de creación con otros artistas a través de videoconferencias, charlas, textos digitales e interactivos para su lectura”.

Yineth Olachica, una de las estudiantes que recibe clases en la modalidad de estudio libre de dibujo y pintura, manifestó que su experiencia desde que inició la cuarentena fue agradable. “Inicié clases desde el año pasado sin embargo cuando comenzó la pandemia hubo un momento incierto porque no sabíamos cómo serían las clases virtuales, sin embargo, como grupo hemos ido retroalimentando qué medios nos funcionan mejor para aprender y hemos tenido ayuda personalizada a través de WhatsApp, las clases a través de classroom y zoom han sido bastante geniales y provechosas”.

Asimismo, Olachica indicó que, aunque nada reemplaza lo presencial “siento que nos hemos adaptado muy bien a este nuevo tiempo y sobretodo porque hemos sido testigos de la gran labor que hacen nuestros maestros para lograr un mejor aprendizaje”.

Por otra parte, Caroline López, recibe clases de teclado y ensamble de música moderna. “Las clases en cuarentena me han parecido muy buenas, he aprendido hasta cosas en las presenciales no había podido entender, pero es por la buena didáctica del profesor”, afirmó.

De esta manera la continuidad del proceso académico en tiempo de cuarentena ha permitido el desarrollo de habilidades y talentos en los estudiantes, así como el aprovechamiento de su tiempo libre.