Más de 200 mil familias dejaron de pagar el recibo de energía en Santander

“Escandaloso”, así es como las personas describen el incremento de la factura de los servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica. En muchas de las denuncias realizadas por la ciudadanía, el valor adicional varía entre los $50.000 y $500.000.

Si bien cada situación podría ser diferente y necesariamente debería estudiarse de manera particular, lo cierto es que el malestar es generalizado y más en esta época donde la emergencia causada por el COVID-19 provocó un “apretón económico” en todas las familias.

Frente al tema, muchos de los afectados reconocieron que no han podido responder por esta obligación, debido a que no cuentan con los recursos para hacerlo, sus actividades económicas están suspendidas y no reciben ayuda de ninguna índole. Incluso, afirman que se trata de una deuda injustificada.

En abril, según informe entregado por la Electrificadora de Santander, Essa, 204 mil usuarios presentaron problemas en el pago oportuno de la factura en todo el departamento. Esto significa una caída aproximada en el recaudo del 27%.

El gerente de esta entidad, Mauricio Montoya, explicó que dichas cifras reflejan que “muchas familias no pudieron pagar a tiempo o prefirieron acogerse a las diferentes alternativas de financiación o pago diferido. Para nosotros, una de las mayores preocupaciones como compañía es el flujo de caja. El consumo de energía también cayó en un 10%, en abril”.

¿Por qué incremento?

Con respecto a las alzas, Montoya aseguró que se trata de un tema que podría tener varias justificaciones.

Una de estas, tiene que ver con el costo de la energía que subió por el intenso calor. Otra, es la entrada en vigencia de una resolución mediante la cual se determinó un incremento del 4,3% para los usuarios de estratos 1 y 2 conectados a baja tensión y a un transformador de propiedad de la Essa; asimismo del 7,8% para los estratos 3, 4, 5 y 6, comerciales e industriales; y, del 12% para los estratos 3, 4, 5 y 6 conectados a transformadores de propiedad de terceros.

“Estas tarifas se publicaron el 17 de febrero, cuando aún no había ocurrido nada de la pandemia, pero como los usuarios vieron eso reflejado en los siguientes meses, lo asumieron como si estuviera relacionado, pero no es así”, subrayó.

Directivos de la Essa también incluyen dentro de las explicaciones que tanto ha exigido la población, un inconveniente que se presentó en el sistema, pero que a la fecha ya se encuentra solucionado.

Presuntamente, durante los ajustes del sistema de facturación para poder implementar los beneficios que se le darían a los usuarios, se retrasó cerca de 10 días la facturación en uno de los ciclos. Aparte de eso, los ajustes en las facturas y en los sistemas que se tienen con los recaudadores desencadenaron una dificultad en la base de datos.

Es decir, al momento de cargar en el sistema toda la información quedaron algunos datos pendientes, por eso algunos clientes no vieron reflejados los pagos que se hicieron en el mes anterior y cuando recibieron la factura aparecía todavía como si tuviera el saldo pendiente del mes anterior, el cual lógicamente al sumarse con el consumo actual multiplicaba el valor que en promedio cancelaba.

Con respecto, a los usuarios del sector comercial, quienes también han presentado sus quejas, Montoya confirmó que se ha tenido que facturar por promedio, ya que algunos locales tienen los medidores al interior del establecimiento y no se puede acceder a la lectura; entonces, lo que se hace es sacar el promedio de los últimos seis meses.

“Es claro que una vez tengamos acceso al medidor haremos el ajuste al alza o la baja. Ya esto lo hemos hecho con algunos clientes que han solicitado la verificación de la lectura y nos han permitido ingresar hasta donde se encuentra el equipo”, acotó.

Descuentos

Como una de las posibles soluciones ante las dificultades que atraviesan las familias santandereanas, de estrato 1 y 2, la Essa otorgó un 10% de descuento solo para el consumo de energía; es decir, los cobros asociados como impuesto municipal de alumbrado público, servicio de aseo en algunos casos, conexos y otros no se cobijan con este descuento.

El beneficio fue otorgado solo para abril y mayo, solo si se realizaba el pago antes o en la fecha establecida.

La Essa cuenta con 216.477 usuarios de estrato 1 y con 279.951 de estrato 2.