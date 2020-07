Más de 400 adultos mayores de asilo de Bucaramanga necesitan apoyo

Desde hace 77 años iniciaron labores para ayudar al adulto mayor del género Masculino. En la actualidad atienden a 210 ancianos en el programa de Centro de Bienestar y 223 en el programa de Centro Vida, para un total de 433 adultos.

Ludy Zapata Niño, directora ejecutiva del Asilo San Rafael, asegura que “la pandemia nos ha afectado económicamente, ya que un porcentaje importante de nuestros recursos para el sostenimiento vienen de las donaciones en dinero y especie que las empresas y personas naturales nos entregan para nuestro sostenimiento. Muchas de estas empresas aún se encuentran cerradas y algunos de nuestros donantes sin trabajo”.

“Aparecen nuevos gastos para el cuidado y prevención del COVID-19, como el uso de elementos de protección. Se ha tenido que hacer acondicionamiento de áreas para el cuidado de empleados y estos costos los asume el asilo, así que ha sido muy difícil”, señala Zapata Niño.

También agrega que “los adultos mayores se han visto afectados en su parte emocional al no tener contacto con otras personas que diariamente venían, cómo lo eran los donantes, visitantes, familiares, voluntarios, estudiantes de colegios y universidades, en fin, muchas personas que acudían al asilo y hacían más amable la estadía por el contacto social y personal que su presencia brindaba a los adultos mayores”.

Por ahora el Asilo San Rafael está en una búsqueda constante de apoyo para poder seguir brindando lo mejor que puedan a sus adultos mayores. Zapata Niño dice que “la ayuda puede ser en diferentes áreas, tanto económica, alimentaria, con medicamentos no POS y demás”.

Entre los alimentos que más se consumen están: aceite, leche líquida o en polvo, café, panela, azúcar, espaguetis, gelatina, harina de trigo, harina de maíz blanco. Y también elementos de aseo como: papel higiénico, jabón en polvo, crema dental, jabón de baño y desodorantes.

Si usted desea apoyar al asilo lo puede hacer a través de donaciones económicas en las cuentas a nombre del Asilo San Rafael:-Cuenta corriente Banco Occidente No 655048940-Cuenta de ahorros Davivienda No 04600015377-8-Cuenta de ahorros Bancolombia No 30152343449

Y a su vez, los pueden apoyar con donaciones en especie, enviándolas a la Cra 15 No 2-12 del Barrio San Rafael . Para cualquier duda puede comunicarse a los números 6714275-6711966- 3186585781.