Más de 62 mil personas presentarán las pruebas Saber TyT electrónica y en casa

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, luego de solucionar las dificultades presentadas el pasado primero de agosto, este fin de semana aplicará el examen Saber TyT a más de 62 mil personas de forma electrónica.

La entidad preparó el camino para resolver las dificultades y reprogramó la evaluación, citando a 62.853 personas que corresponden a más de 54 mil inscritos que presentaban las pruebas del primero de agosto y a más de 8 mil que estaban citadas de forma presencial el 1 y 2 y que decidieron cambiar su modalidad de presentación de la prueba para hacerla en casa este sábado o domingo.

“Este es un reto de suma trascendencia para la evaluación de la educación y por eso trabajamos arduamente para corregir las fallas técnicas que se presentaron el pasado 1 de agosto. Se han realizado múltiples pruebas y simulacros para probar la respuesta de la plataforma el próximos 22 y 23 de agosto; agradecemos el apoyo y la comprensión de los estudiantes por lo sucedido, superamos estas dificultades y estamos listos para ofrecerle una mejor experiencia al realizar las Pruebas de Estado desde casa. Este proceso hace parte del gran esfuerzo que estamos haciendo desde el Icfes por llevar los procesos de evaluación a todos los estudiantes que requieren su prueba Saber TyT en esta época de emergencia sanitaria, factor que ha afectado la realización de las pruebas en sitio, tal y como el Instituto lo ha hecho por muchos años”, sostuvo la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.

La funcionaria señaló que “el pasado primero de agosto, a pesar de los inconvenientes, más de 18 mil personas pudieron presentar su examen de manera exitosa y recibieron su certificado de presentación de la prueba”.

El Icfes ha asumido el reto de poder realizar esta prueba a gran escala de manera electrónica, a lo que se suman las lecciones aprendidas. Como resultado está preparado para que este fin de semana la prueba se adelante con mínimas dificultades técnicas. “Estamos transformando la evaluación de la educación y esto conlleva a tener aprendizajes en cada una de las formas de realizar las pruebas. El Icfes lleva desarrollando durante años diferentes formas de pruebas electrónicas, pero las condiciones sanitarias actuales nos obligaron a acelerar este proceso y hoy podemos ofrecer pruebas de estado en este formato”, expresó la Directora General.

Las personas que no pudieron presentar la prueba en casa por no cumplir con los requerimientos técnicos u otros motivos, se les brindará la alternativa de presentarla en sitio de aplicación, el 14 y 15 de noviembre con las personas que presentarán las pruebas Saber Pro y TyT electrónica de segundo semestre. Sin embargo, esta aplicación dependerá de la evolución de las condiciones sanitarias y de la aplicación estricta del protocolo de bioseguridad que aprobó el Ministerio de Salud para las Pruebas de Estado.

Recordamos que antes de iniciar el examen, los estudiantes podrán suscribir un Compromiso Ético con el cual se busca promover valores entre quienes presentarán esta prueba de Estado; debemos ser ejemplo de honestidad, legalidad y transparencia.

Por último, el Icfes recuerda que Saber TyT, además de ser un requisito de grado en carreras técnicas y tecnológicas, permite evaluar la calidad de ese nivel de la educación y le entrega al país y a las instituciones de educación superior información importante para establecer políticas públicas en la educación superior.

Siga esta serie de recomendaciones para la adecuada presentación de la prueba

• El computador portátil o de escritorio en el que se presenta el examen debe cumplir con los requerimientos técnicos necesarios y para realizar el examen se debe descargar previamente la aplicación Sumadi.

• La prueba tiene una duración de 4 horas y 40 minutos desde su inicio. Es importante que los inscritos revisen su citación con antelación, pues no todas las aplicaciones comenzarán a la misma hora y pueden tener lugar el sábado 22 o el domingo 23 de agosto.

• Antes de ingresar a la prueba, el estudiante debe volver a realizar el proceso de autenticación de su identidad. Entre los documentos que se aceptan para la validación de este proceso de autenticación están: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad nueva para menores de 18 años, cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia, licencia de conducción válida en Colombia, pasaporte (tanto para nacionales como extranjeros) y contraseña o comprobante de documento en trámite (sólo si tiene foto y nombre completo en el mismo lado).* Es necesario seguir las instrucciones definidas en los instructivos enviados para que el registro sea de nuevo exitoso.

• Es importante que antes de iniciar el examen, el inscrito revise las credenciales de acceso notificadas vía correo electrónico o mensaje de texto y que ingrese con su usuario y contraseña.

• Deben ingresar 15 minutos antes de la hora establecida para tener tiempo de realizar la validación de su conexión a internet y verificar que el equipo esté funcionando perfectamente. Adicionalmente, es importante tener presente que sólo podrá ingresar a la prueba hasta 30 minutos después de su hora de citación.

• El examen será monitoreado permanentemente por un software de inteligencia artificial y el evaluado debe estar siempre de frente, no repetir las preguntas en voz alta y no podrá realizar acciones que vayan en contra de la honestidad.

• Recomendamos a los inscritos estar descansados, ir al baño antes de iniciar la prueba y recordamos que está prohibido usar celular o algún dispositivo móvil durante el examen. Deben estar en un espacio privado y bien iluminado, el rostro siempre visible, el documento de identificación a la mano, tener cerradas en el computador todas las aplicaciones de terceros, únicamente se puede tener abierta la ventana del aplicativo Sumadi. Se aconseja tener a mano una hoja en blanco con un esfero o lápiz para realizar los ejercicios de la prueba de Razonamiento Cuantitativo.

• El examen debe realizarse de manera individual y en ningún momento la persona puede estar acompañada, ni hablar con otra persona; la iluminación del entorno debe ser clara semejante a la luz del día, y el lugar, silencioso, sin música ni sonidos de equipos electrónicos como el televisor.

• No deben realizar alguna de las siguientes acciones durante la presentación de la prueba: fraude, copia, sustracción de material o suplantación, toma de fotografías u otras acciones que atenten contra la transparencia del examen, pues estas faltas conllevan la sanción de anulación o invalidación de resultados o inhabilidad para presentar el examen por 1 a 5 años.

• Está prohibido usar el celular, consumir bebidas alcohólicas y psicoactivas; manipular libros, cuadernos, mapas, etc.; no se pueden usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de vídeo o fotografías o cualquier dispositivo electrónico; no se pueden tomar o capturar fotos de la pantalla del computador; no se permite acceder a otras páginas web ni usar gafas oscuras, cachucha, gorras o tapabocas o cualquier otro elemento que oculte parcial o totalmente el rostro del evaluado.