Más de 83 mil vehículos se han movilizado por corredores viales de Santander durante este puente festivo

“Hacemos un llamado a todos los actores viales que todavía no han retornado a sus hogares, de la importancia y necesidad de dar cumplimiento a las normas de tránsito teniendo en cuanta unas recomendaciones especiales con no conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes, respetar los límites de velocidad y no realizar adelantamientos en sitios prohibidos, ya que estas son las principales causas de la accidentalidad vial en el país”, recomendó la Policía.