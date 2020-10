Así lo aseguró el Teniente Coronel Diego Edixon Mora Muñoz, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Santander, quien además explicó que se logró una reducción importante en la siniestralidad vial del 50% en relación con el año 2019.

“En las áreas de prevención y control fue necesario realizar 138 comparendos por infringir las normas de tránsito especialmente a infracciones que tienen que ver con la documentación para poder conducir como es la licencia de conducción y la revisión técnico-mecánica, igualmente infracciones que tienen que ver con los adelantamientos en sitios prohibidos”, dijo Mora.

En las vías de Santander funcionan 20 puestos de control vial en donde las autoridades se aseguran de que quienes se movilicen por esas vías tengan todos los documentos en regla y tengan claro las medias de seguridad en carretera.

“Hacemos un llamado a todos los actores viales que todavía no han retornado a sus hogares, de la importancia y necesidad de dar cumplimiento a las normas de tránsito teniendo en cuenta unas recomendaciones especiales con no conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes o estupefacientes, respetar los límites de velocidad y no realizar adelantamientos en sitios prohibidos, ya que estas son las principales causas de la accidentalidad vial en el país”, explicó el jefe de la seccional de Tránsito.