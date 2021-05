$!Mayo, el ‘peor’ mes en contagios por COVID para Santander

Desde que inició la pandemia, en Santander no se habían tenido registros tan altos de casos positivos de SARS-CoV-2, como los que se han evidenciado en las últimas tres semanas, más exactamente desde el 9 de mayo cuando arrancó la curva ascendente.

“Hay unas diferencias grandes en Santander y en Bucaramanga entre unas EPS que entregan los resultados de las pruebas en uno o dos días, y otras que se están demorando mucho, especialmente porque las están llevando fuera del departamento. Aquí hay una capacidad adecuada para el procesamiento. Le estaremos haciendo seguimiento al tema y le pido a la Superintendencia de Salud que nos apoye porque no tiene presentación que demoremos 20 días en entregar resultados”, acotó el alto funcionario.

“Insistimos en no bajar la guardia frente a la pesquisa con la estrategia Prass (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) porque sabemos que, en estos momentos de contingencia nacional y de tercera ola de pandemia, puede llegar a estar un poco prolongada, Prass es la que debe acompañar al Plan Departamental de Vacunación”, acotó.

Llamado a las Eapb

En días pasados, miembros de la Comisión Técnica de Asesoría Transitoria de Consulta Epidemiológica de Bucaramanga para fortalecer la respuesta municipal frente a la pandemia del COVID-19 realizaron un comunicado para las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Eapb, donde se expusieron algunas consideraciones sobre las condiciones de la prestación de servicios, en medio del tercer pico prominente de casos, considerado el más grave.

La principal recomendación es implementar la estrategia Prass de manera adecuada, con el objetivo de detener la transmisión; atender de manera pronta a los usuarios cuando reportan síntomas; realizar seguimiento a los casos positivos y contactos estrechos, y revisar los protocolos de la atención pre hospitalaria o domiciliaria.

“La oportunidad de reducir la transmisión del virus disminuye por cada día de retraso en el diagnóstico. De acuerdo con nuestros análisis, si un caso se diagnostica a los cinco días, más de 80% de los casos que eran evitables no podría evitarse. Si el caso se diagnostica a los siete días, más del 90% de los casos que eran evitables no podrán evitarse. Esto quiere decir que, en lo que respecta a controlar la transmisión del virus, la inversión en pruebas cuyo resultado se porta más allá de tres días después de la infección no tiene utilidad o beneficio alguno”, se precisa.

No obstante, se agrega que debido a la alta proporción de personas diagnosticadas después del segundo días y al efecto sobre la letalidad del retardo en el diagnóstico, entre tres y cuatro de cada 10 muertes que pueden ser evitadas no se evitan. “Algo que podría lograrse si el diagnóstico se hace en los primeros dos días después de la toma de muestra”.