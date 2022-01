Los hechos ocurrieron en 2003, tras la separación de sus padres. Le tocó cambiarse de casa constantemente. Entre las fiestas de su mamá y los escándalos de su papá, no pudo estar estable en una vivienda.

“Un día, después de estar de habitación en habitación, mi mamá arrendó un apartamento con mis primas, con las que se enfiestaba casi a diario. Mi mamá, por querer vivir como si tuviera 20 años, se acostumbró a dejarme sola, generalmente encerrada en la habitación hasta que llegara”, dijo.

Un mes después de estar en ese apartamento, llegaron arrendados a una de las habitaciones, dos jóvenes universitarios, que terminaron cuidándola.

“Como ellos me cuidaban y me ayudaban con mis tareas, mi mamá ya no me encerraba y fue ahí cuando el esposo de mi prima se aprovechó. Es decir, cuando los jóvenes se iban en la tarde a la universidad, él llegaba temprano dizque para hacerme compañía. Al principio no lo vi mal. Él llegaba a que jugáramos un rato”, recordó.

Pero, aunque todo parecía normal, una advertencia reiterativa la hizo dudar de esas buenas intenciones de aquel sujeto. “Me decía que no le contará a nadie que él me acompañaba en las tardes. De un tiempo, en adelante, él empezó a hablarme de otro tipo de cosas como que yo pronto iba a ser una mujer y debía aprender cosas que los adultos hacen, que él me iba a enseñar”.

Reconoció que su curiosidad se despertó, sin imaginar las aberrantes pretensiones de aquel hombre, así que accedió. Todo terminó en tocamientos.

“Una tarde llegó más temprano de lo normal y me llevó a la habitación, cerró con candado y me dijo que aprendería algo nuevo. Ese día me obligó a practicarle sexo oral, después con su mano empezó a tocar mis partes íntimas, me quitó la ropa. Logró su objetivo. Luego me obligó a orinar y a bañarme”, relató.

Los días siguientes fueron fatales, su secreto la agobiaba y la distante relación con su madre hacia todo más difícil. “Yo quería hablarlo con alguien, pero no sabía cómo. Empecé a tocar el tema con algunas amigas del colegio y noté que se escandalizaban. Tenía nueve años. Ahí supe que me había mentido, que nada era normal y menos a mi edad”, aseveró.

Aunque pasó por psicología en el colegio, nunca contaba completo. Con lo poco que decía se encendían alarmas, sentía miedo. “A veces me sentí juzgada y prefería callar, todos creían que era por llamar la atención, por la separación”.

Con el tiempo todo empezó a empeorar. Detalladamente, con un recuerdo claro y doloroso, esta víctima dijo: “Como ya no me dejaba tocar, él empezó a hacer uso de la fuerza. Me ataba, me golpeaba y me obligaba a estar con él. Él fumaba y un día que no accedí y lo golpeé para librarme, me ató con fuerza manos y pies y apagó varias veces el cigarrillo en mi piel”.

Antes de cerrar su caso dijo que, cuando cumplió la mayoría de edad y luego de una conversación con sus primos, se enteró que él hizo lo mismo con ellos y aunque “le pusieron demandas, ninguna llegó a juicio por falta de pruebas. Desde entonces odio que los hombres me toquen”.